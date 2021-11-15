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Путин подписал указ об оказании поддержки жителям Донбасса

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Использованные источники: ria.ru
Путин подписал указ об оказании поддержки жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству смягчить условия допуска на российские рынки товаров из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить «в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, действующими на этих территориях.

Товары из ДНР и ЛНР должны допускаться к госзакупкам наравне с российскими.

Указ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.

В документе подчёркивается, что эти меры призваны помочь жителям республик Донбасса, которые продолжают жить в условиях экономической блокады и замороженного вооружённого конфликта с киевской властью, а также столкнулись с ухудшением ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По материалам РИА Новости, Портала правовой информации, RT, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_podpisal_ukaz_ob_okazanii_podderzhki_zhitelam_donbassa_843.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28117 5179
    Русофил два часа назад

      Президент РФ Владимир Путин поручил правительству смягчить условия допуска на российские рынки товаров из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
      или
      Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить «в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины
      —–
      И этo сразу.
      Врут не стесняются и даже не пoнимают как паятся.
      Да и стадo им безразличнo

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