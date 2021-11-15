Президент РФ Владимир Путин поручил правительству смягчить условия допуска на российские рынки товаров из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин поручил правительству в течение месяца обеспечить «в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, действующими на этих территориях.

Товары из ДНР и ЛНР должны допускаться к госзакупкам наравне с российскими.

Указ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.

В документе подчёркивается, что эти меры призваны помочь жителям республик Донбасса, которые продолжают жить в условиях экономической блокады и замороженного вооружённого конфликта с киевской властью, а также столкнулись с ухудшением ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По материалам РИА Новости, Портала правовой информации, RT, НТВ