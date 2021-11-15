Летопись полувека. Год 1924
Летопись полувека. Год 1924
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Скорбный 1924 стал годом смерти В.Ленина, XIII съезда РКП(б), ленинского призыва в партию, решительной борьбы с безграмотностью, 100-летнего юбилея Малого театра, первого советского дизельного тепловоза, десятилетия начала Первой мировой войны, восстановления промышленных предприятий Москвы и Ленинграда и дипломатического признания Советского государства на международном уровне.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Александр Михайловский
Режиссер – Виктор Гейман
Оператор – Моисей Сегаль
Текст читал – Р. Выгодский