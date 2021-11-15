Ищем идеологию для народа. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Александр Соколов
1. Ввод в тему.
2. Определения и понятия.
3. Кто есть русский человек.
4. Справедливость.
Быть ДОБРУ!
1. Ввод в тему.
2. Определения и понятия.
3. Кто есть русский человек.
4. Справедливость.
Быть ДОБРУ!
Не дослушал до конца. Тема интересная, тема актуальная, но изложение в манере монотонного бормотания очень мешает пониманию.
Идеология запрещена КОНСТИТУЦИЕЙ, но это не означает, что она совсем отсутствует. В 91-м мы дружно проголосовали против Коммунизма, за полную свободу Рынка и Прибылей. Коммунизм заменили идеологией Золотого Тельца, и с этим живем. Шустрые ребята решили, что это навечно, и вставили в Конституцию статью о запрете всякой другой идеологии.
Но становится очевидным, так далеко мы не уедем. Идеи потребления и разрушения ведут к деградации и концу цивилизации. Чтобы цивилизация сохранилась, необходимо Творчество по законам Гармонии и Справедливости, а с этим у нас пока – дефицит. Человек должен поднять взоры от земли с её материализмом, – к Небу и принять идеологию и Законы Вселенной. Иного не дано!