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IBM создала самый мощный квантовый процессор

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Использованные источники: ria.ru
IBM создала самый мощный квантовый процессор

Одна из крупнейших в мире технологических компаний IBM создала квантовый процессор Eagle, способный выполнять задачи, которые невозможно выполнить ни на одном традиционном компьютере. Об этом заявил гендиректор IBM Арвинд Кришна.

pic_e826c2f6949e26988933b0ff601b1cc6.jpegКубит — это квантовый аналоги бита в обычном компьютере. Обычные компьютеры работают с битами, имеющими значение либо единица, либо ноль. Кубиты же не подчиняются законам классической физики и могут быть и нулём, и единицей одновременно. Кроме того, кубиты очень сложно произвести. Как это сделали в IBM — неизвестно, потому что компания не раскрывает своих секретов. При этом Кришна отмечает, что, достигнув показателя в 127 кубитов, они достигли квантового превосходства.

«Невозможно смоделировать это на чем-то ещё, что означает, что он [процессор] мощнее чего угодно», – сказал он.

Гендиректор IBM добавил, что квантовая вычислительная техника, скорее всего, будет играть важную роль в будущем, потому что способна разрешать задачи, сложные даже для супермощных современных суперкомпьютеров.

«Наш первый 127-кубитный процессор Eagle доступен в качестве исследовательской системы в IBM Cloud для избранных членов IBM Quantum Network», — в свою очередь, отметил директор отдела разработки квантовых аппаратных систем IBM Джерри Чоу.

В 2022 году компания намерена выпустить новые чипы с рекордным количеством кубитов. Так, модель Osprey будет работать с 433 кубитами, Condor — 1121 кубитом.

По материалам РИА Новости, НТВ, Ленты.ру, Еngadget.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/ibm_sozdala_samyj_moshhnyj_kvantovyj_processor_138.htm
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