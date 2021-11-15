В этом выпуске разбираем крылатые выражения, которые недавно вошли в русский язык: от слова совсем, 24 на 7, 146 процентов, в разы. Среди этих новообразований есть особое выражение «Работайте, братья!». За ним стоит человеческая трагедия, пропитанная мужеством и героизмом. История скромного юриста Магомеда Нурбагандова, который до конца был верен присяге, а также ещё три истории о подростках и молодых людях, совершивших реальные подвиги, рассказываются в фильме #ГероиЕсть.

Фильм создан на базе Фонда развития культуры и кинематографии «СТРАНА» творческой командой из Екатеринбурга. Продвигается при поддержке АНО «ИРИ». Роли исполнили совсем молодые актеры и даже актеры-студенты: Никита Бондаренко, Мария Морозова, Анна Муранова, Екатерина Малых и Симак Сндеян.