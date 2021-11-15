Главная » Видео, Славянский Язык, Творчество

Дудь, Путин, Степанова, Кац, Лебедев: в разы от слова совсем!

74 0

В этом выпуске разбираем крылатые выражения, которые недавно вошли в русский язык: от слова совсем, 24 на 7, 146 процентов, в разы. Среди этих новообразований есть особое выражение «Работайте, братья!». За ним стоит человеческая трагедия, пропитанная мужеством и героизмом. История скромного юриста Магомеда Нурбагандова, который до конца был верен присяге, а также ещё три истории о подростках и молодых людях, совершивших реальные подвиги, рассказываются в фильме #ГероиЕсть.

Фильм создан на базе Фонда развития культуры и кинематографии «СТРАНА» творческой командой из Екатеринбурга. Продвигается при поддержке АНО «ИРИ». Роли исполнили совсем молодые актеры и даже актеры-студенты: Никита Бондаренко, Мария Морозова, Анна Муранова, Екатерина Малых и Симак Сндеян.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wf4IQB5Ua10
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Речь Сталина: Как Гитлер хотел расчленить Россию
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
Общество устало...
Предвыборная сенсация — малоизвестный патриот Грудинин обходит десятилетиями раскручиваемую либералку Собчак более чем в 10 раз
Покушение на Захарченко. Захарченко убит
Вчера Путин 35 минут доказывал право народа на восстание. Доказал?
Путин предложил смягчить повышение пенсионного возраста для женщин
Новости Украины и Новороссии 06 октября 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru