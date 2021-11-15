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«Бук» будущего. Самая секретная новинка в системе ПВО // Военная приемка

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В этом выпуске горячая и самая секретная новинка в системе ПВО страны – новый вариант зенитного ракетного комплекса «Бук» по имени «Бук-М3». «Военная приёмка» не просто расскажет о новом комплексе, а побывает на пуске ракеты нового комплекса. С её помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов. Сам комплекс обзавелся улучшенными пусковыми установками: они стали более проходимыми и более защищёнными. Претерпел изменения и командный пункт: электроники в нём больше, искусственный интеллект – умнее. Также «Военная приёмка» побывает на закрытом производстве этих машин и узнает, зачем новые «Буки» топят, замораживают и заставляют работать в холостую круглыми сутками.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eMLIKgdbZTY
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