Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 по 24 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 или не переболел новой болезнью. Республика стала первой страной в мире, которая применила настолько жёсткие ограничения.

По словам Шалленберга, к такому решению сподвигло распространение в стране штамма «дельта». В последние дни действительно фиксируются рекордные для Австрии показатели заболеваемости — больше 12 тыс. в сутки. Среди заболевших есть много привитых, поэтому в республике объявили о ревакцинации населения. Ситуация ухудшается высокой загруженностью больничных коек. К настоящему времени в этой стране привиты почти 6 млн человек (при населении в 8,9 млн), то есть около 70% подлежащего добровольной вакцинации населения.

«Нас настигла в полную силу четвёртая волна… Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — объявил канцлер.

Отмечается, что непривитые и непереболевшие смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку. Магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и т.п. будут закрыты для не прошедших вакцинацию.

Следить за соблюдением правил будет полиция, нарушителям грозят штрафы в размере почти 1 500 евро. Мера затронет около трети населения или двух миллионов жителей. Не исключено, что это ещё не все ужесточения. Власти рассматривают возможность ввести локдаун и для привитых, правда, только на ночное время суток.

Австрийская Торговая ассоциация сомневается в эффективности таких ограничений и предупреждает, что ущерб торговле приведёт к уходу покупателей в интернет-магазины, особенно в период рождественских праздников, который мог бы принести дополнительный доход предпринимателям.

Директор Торговой ассоциации Райнер Вилль считает негативным явлением, когда сфера торговли используется для сокращения контактов людей, хотя эта отрасль не является источником распространения коронавируса. Он потребовал гарантировать сохранение рабочих мест и экономической помощи для всех предпринимателей, поскольку торговля теряет около трети продаж из-за решения властей. «По всей стране мы ожидаем падения оборота в непродовольственной торговле до 350 млн евро в неделю из-за локдауна для непривитых», – отметил Вилль.

По материалам ТАСС, RT, ИА Regnum, НТВ