Австрия первой в мире объявила локдаун для непривитых
Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 по 24 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 или не переболел новой болезнью. Республика стала первой страной в мире, которая применила настолько жёсткие ограничения.
По словам Шалленберга, к такому решению сподвигло распространение в стране штамма «дельта». В последние дни действительно фиксируются рекордные для Австрии показатели заболеваемости — больше 12 тыс. в сутки. Среди заболевших есть много привитых, поэтому в республике объявили о ревакцинации населения. Ситуация ухудшается высокой загруженностью больничных коек. К настоящему времени в этой стране привиты почти 6 млн человек (при населении в 8,9 млн), то есть около 70% подлежащего добровольной вакцинации населения.
«Нас настигла в полную силу четвёртая волна… Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — объявил канцлер.
Отмечается, что непривитые и непереболевшие смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку. Магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и т.п. будут закрыты для не прошедших вакцинацию.
Следить за соблюдением правил будет полиция, нарушителям грозят штрафы в размере почти 1 500 евро. Мера затронет около трети населения или двух миллионов жителей. Не исключено, что это ещё не все ужесточения. Власти рассматривают возможность ввести локдаун и для привитых, правда, только на ночное время суток.
Австрийская Торговая ассоциация сомневается в эффективности таких ограничений и предупреждает, что ущерб торговле приведёт к уходу покупателей в интернет-магазины, особенно в период рождественских праздников, который мог бы принести дополнительный доход предпринимателям.
Директор Торговой ассоциации Райнер Вилль считает негативным явлением, когда сфера торговли используется для сокращения контактов людей, хотя эта отрасль не является источником распространения коронавируса. Он потребовал гарантировать сохранение рабочих мест и экономической помощи для всех предпринимателей, поскольку торговля теряет около трети продаж из-за решения властей. «По всей стране мы ожидаем падения оборота в непродовольственной торговле до 350 млн евро в неделю из-за локдауна для непривитых», – отметил Вилль.
Отмечается, что непривитые и непереболевшие смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу и прогулку.
Ахренеть.
Т.е ничегo не меняется крoме названия.
А ты как будто такой наивный,что мировые паразиты ,изобретя способ удержать в рамках финкризис и при этом получая удовольствия от испуга и управляемости толпы,вдруг это прекратят -это ведь еще и доп.деньги бигфарме.А что ВОЗ-он обязан ,ибо на их содержании.И твои предложения Хохол-ВВП обьвить войну и непослушание мировому олигархату ,м/н фининтерну??Он, принимая вакцину (надеюсь ,что это всего лишь плацебо,как и арбидол)),делает знаки ,что вот его умные друзья не делают это.Но, а либеры с фабриками и заводами -те стараются.
“Поэтому вопрос: как долго продлится эта фаза дурдома, на Ваш взгляд, чем закончится и что будет с кодами? Кто все это будет контролировать, откуда ресурс? Или к кодам привяжут с НГ цифровые кошельки еще? Спасибо.
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хотя старый алкаш Леонтьев, которого обязали внести вклад в дружбу с британскими партнерами Роснефти, в общем, успешно саботировал этот заказ
примерно такой же саботаж указаний от ВОЗ происходит и в отношении куаркодильщиков
ну а заодно тестируется наличие ума и терпения
если кто-то забежал поперед батьки и его паровоза, невнимательно слушая того же ВВП, то хто ж ему запретит стрелять в ногу?))
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а можно для тугодумов..
Почему дают действовать этому самому оперштабу?
Попова, Голикова, Гинзбург из каждого утюга.. Мурашко ( который вообще чуть ли не с катушек слетел- угрожает медикам уголовными делами за непризнание вакцинации)-они вынуждены играть в имитацию для внешних врагов или сами являются чужими агентами влияния?
И неужели ВОЗ такая могущественная организация, что диктует условия всему человечеству?
15 ноября 2021, 04:24:30 UTC
а стоящие за нею корпорации бигфармы и шире — целое крыло банкстеров-пиратов, которые хоть и проиграли схватку за рычаги центральной власти в США, но все еще сильны и жаждут реванша
эти вполне могут заниматься террором ради больших денег, поэтому внезапное одурение того же Гинцбурга, у которого много родственников, вполне объяснимо
так что бороться с ними, необязательно открыто идти наперекор, достаточно саботировать и спускать на тормозах
однако их влияние, уже подорванное, будет падать и дальше
пока их относительная сила поддерживается общим интересом всех банкстеров и державных элит в чрезвычайном управлении финансовым кризисом, это важнее сейчас
Шалленберг – какая говорящая фамилия. Помнится, в свое время все с Австрии и началось.
Кстати, продаю пластырь-блокатор 5Джи и ампулу с наночастицами, растворяющими микрочипы. Обращайтесь!
)))))))))))))))))))))))))))
А пластырь с микросхемой?
))))