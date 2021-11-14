Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Заседание парламента Афганистана

89 0


Новый афганские парламентарии.










Вот этого деятеля уже растащили на мемы вроде "Твое лицо, когда до 5 утра зависал на рейв-вечеринке".


Новый Афганистан и старый Афганистан.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7217564.html
Метки: афганистан, демократия, талибан, фотографии, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 марта 2020
Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 мая 2019
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 февраля 2020
Пакистан спасет Россию от транзита НАТО через Ульяновск.
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июля 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru