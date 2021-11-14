Попытаться представить мир после капитализма
Американский писатель-фантаст Кори Доктороу о попытках будущее после капитализма.
Попытаться представить мир после капитализма
Маргарет Тэтчер была наименее научно-фантастическим мировым лидером в современной истории.
Ее девизом было "Альтернативы нет", эту фразу она повторяла так часто, что она стала аббревиатурой: "TINA".
Она имела в виду капитализм, утверждая, что ему нет никакой мыслимой альтернативы. Это был дешевый, но удивительно эффективный риторический прием, рассматривающий требование как замечание. Истинное значение TINA – это не "Альтернатива невозможна", а скорее "Прекратите пытаться думать об альтернативе".
Я имею в виду, что думать об альтернативах – это буквально моя работа.
TINA – это часть философии "капиталистического реализма", фразы, придуманной Марком Фишером в начале 2000-х годов. Фишер сказал, что капиталистический реализм лучше всего отражен в цитате "Легче представить конец света, чем конец капитализма" (эта цитата иногда приписывается философу Славою Жижеку и литературному критику Фредрику Джеймсону).
Жижек (или, возможно, Джеймсон) подошел к проблеме гораздо ближе, чем Тэтчер. Ведь если легко представить себе что-то после капитализма, то представить себе закат капитализма гораздо сложнее.
Я имею в виду, я буквально сделал это в своем первом романе «Падение волшебного королевства» ("Down and Out In the Magic Kingdom" (2003)), повествующем о посткапиталистической цивилизации, живущей в условиях дефицита, где ваша способность захватить любой ресурс (включая Walt Disney World) основана на том, насколько ваша широкая общественная оценка (она же "Репутационная монета" (ваффи) – вечно перетабулированное среднее значение) выше, чем оценка, которой пользуются ваши соперники.
Хотя в «Падение волшебного королевства» было несколько флэшбэков, изображающих революционный переход от капитализма к экономике "ваффи", это были всего лишь наброски. Мы узнаем о том, как один университетский городок справился с этим переходом – когда эксплуатируемые адъюнкт-профессора просто забрали лекции своих боссов – и мы узнаем, что некоторое время в полых горах прятались вооруженные до зубов ополченцы, но не более того. Мы не видим, чтобы кого-то убили за это дело; нет массовых демонстраций с удушливыми облаками слезоточивого газа или градом пуль.
Говоря из личного опыта, легко представить себе жизнь после капитализма, но представить себе реальный конец капитализма трудно. Вспомните выдающиеся романы Уильяма Гибсона "Джекпот": Периферия (2014) и "Агентство" (2020). В них рассказывается о далеком будущем, в котором чрезвычайная ситуация с климатом полностью разрешена, и о промежуточном периоде под названием "Джекпот", в котором дела у цивилизации действительно шли очень плохо.
Но "Джекпот" – это пустота, потерянная эпоха, темный век. Несмотря на то, что повесть перемещается туда-сюда между будущим и несколькими другими моментами времени, включая нашу эпоху, "Джекпот" никогда не доступен и не изображен. Это скачкообразное сокращение, вычленение: сначала наше время, затем наше ближайшее будущее, а затем, все сразу, далекое время, в котором система трансформировалась. Гибсон делает это с мастерством карточной механики крупным планом, но это все равно заметное упущение. Переходные состояния трудно описать.
Ким Стэнли Робинсон уже давно пишет посткапиталистические истории. Именно его роман 1990 года "Тихоокеанский рубеж" вдохновил меня на написание «Падение волшебного королевства».
В 2010-х годах Робинсон опубликовал четыре связанных между собой романа, начиная с романа "2312" (2012), который начинается через три столетия и ведет свой путь к современности, через романы "Аврора" (2015), "Нью-Йорк 2140" (2017) и "Красная луна" (2018). В этих книгах Робинсон начинает с рассказа об обществе, которое на столетия заглядывает в посткапиталистическое будущее, а затем, подобно артиллерийскому сержанту, определяющему дальность стрельбы, приближая минометный огонь по мере наведения на цель, Робинсон использует этот "бэккастинг", чтобы все ближе и ближе подойти к переходному состоянию между капитализмом и не-капитализмом.
Но он так и не добрался до него, ни в тех книгах, ни в том десятилетии. Только в книге "Министерство будущего", вышедшей в 2020 году, Робинсон действительно представил себе конец капитализма – не просто жизнь после капитализма, а жизнь через многолетний переход от одной системы к другой.
"Министерство будущего" – необычная и блестящая книга. Она написана в документальном стиле, перескакивая с десятка точек зрения и мест, чтобы осветить различные аспекты перехода (основной сюжет следует за горсткой персонажей, обеспечивая сквозную линию, на которой может играть весь этот периферийный материал).
А в книге "Министерство будущего" (благодаря Жижеку) (или, возможно, Джеймсону) конец капитализма предваряется неминуемым концом света. Книга "Министерство будущего" – это не только история конца капитализма, но и история конца климатической чрезвычайной ситуации – история о том, как нам сориентировать наши производственные мощности, образ жизни и образование, чтобы предотвратить разрушительную для вида и цивилизации спираль смерти. Книга не обещает возвращения к нормальной жизни или даже окончания кризиса, но она изображает правдоподобный (и героически бодрящий и вдохновляющий) конец чрезвычайной ситуации.
Робинсон изображает давление климатической чрезвычайной ситуации безжалостно. Книга начинается с убийственной тепловой волны над северными равнинами Индии, в результате которой погибло 20 000 000 человек, и эти смерти запечатлены на страницах и преследуют читателя весь ход повествования. С самого начала Робинсон отказывается отвести взгляд, отказывается вздрогнуть от ужаса перед чрезвычайной ситуацией, связанной с климатом.
Я всегда скептически отношусь к совету не "нормализовывать" плохие вещи (все, что происходит, обычно становится "нормализованным" – люди в лагерях смерти нормализуют свои обстоятельства; какая у нас надежда не нормализовать то, что происходит в нашей собственной жизни?) Способность Робинсона сохранять на странице живость и яркость климатической чрезвычайной ситуации поистине замечательна.
В истории Робинсона есть еще один источник насилия и ужаса, и он гораздо более отдаленный. Переход Робинсона происходит благодаря сочетанию факторов, некоторые из которых экономические, некоторые социальные, некоторые нормативные. Ключевым элементом перехода являются эффектные акты массового насилия – например, использование беспилотников, чтобы сбить все самолеты в небе, все сразу.
Террористы, совершающие эти злодеяния, не входят в число персонажей, чьи жизни мы ненадолго узнаем из строк книги, как и их жертвы. Они далеки, абстрактны.На это есть веские причины. Террористические акты в "Министерстве будущего" действительно достойны сожаления. Пристальное внимание к ним рискует привести к их прославлению.
И все же….
Меня беспокоило и продолжает беспокоить насилие за кулисами в "Министерстве будущего". Не знаю, потому ли, что Робинсон верит, что "конец капитализма" будет сопровождаться таким насилием. История показывает, что революции редко бывают бескровными, в конце концов. Как говорит один из моих персонажей в моей повести 2019 года "Радикализация":
"Говорят, насилие никогда ничего не решает, но это верно лишь до тех пор, пока вы игнорируете всю историю человечества".
Я брезгливый человек. Последний раз я ударил кого-то в гневе, когда мне было десять лет. Я не хочу быть на стороне террора.
Поскольку темп и интенсивность пожаров, наводнений, пандемий и тепловых волн возрастают, конкретный ужас перед надвигающейся точкой невозврата климата приобретает актуальность, превосходящую гипотетические ужасы, которые Робинсон изображает во время "конца капитализма".
Представить конец света легче, чем представить ненасильственный конец капитализма.
Но мы все равно должны попытаться.
Во многих отношениях мы уже живем в посткапиталистическом обществе. Многие из наших самых важных дел – воспитание детей, уход за престарелыми родственниками или друзьями – не оплачиваются. И практически ни одно из наших крупных предприятий или их отраслей не было бы прибыльным, если бы не огромные государственные субсидии: огромные государственные субсидии, присущие чрезвычайной ситуации.
Компании получают прибыль, перекладывая самую высокую стоимость ведения бизнеса на остальных, в виде повышения уровня моря, ураганов, лесных пожаров и засух. Если бы компаниям пришлось нести эти расходы на своем балансе, большинству фирм пришлось бы кардинально перестроиться или выйти из бизнеса.
Это кровавая форма посткапитализма, где жизненно важный тяжелый труд не оплачивается, а социализируются только затраты, но не прибыль. Но альтернатива есть. Мы просто должны ее представить.
(с) Кори Доктороу
Панархическая система полигосударства – вот что мне бы хотелось попробовать. Правительство управляющее не территориями, а умами. Геополитический субъект с множеством слоев-состояний, где граждане соглашаются с едиными законами вне зависимости от местопребывания конкретного человека. Не конкретная форма правления, а метастрана, в которой каждый человек свободен в выборе конституции без необходимости физически менять свое место жительства.
Правительство управляющее не территориями, а умами.
УЖЕ
территории oхраняют СМOТРЯЩИЕ а умы управлются интернетoм
каждый человек свободен в выборе конституции ибo oна НИКАК не влияет на егo существoвание.
КOЛOТЬ и гадить в гoлoву будут при любoй
“..где граждане соглашаются с едиными законами..” и “..в которой каждый человек свободен в выборе конституции..” – это как у Вас стыкуется ?
Может быть, я коряво и не вполне понятно изъясняюсь, но определение “полигосударство” без проблем гуглится. Обычно я так делаю, когда чета недопонимаю.
Да хоть как назови – это голубая + розовая мечта глобалистов. Мир разнообразен и разноцветен. Тем и интересен. Тем более , что Творец не забыл про занозы в задницах.
Розово-голубое государство? Прекрасно! Главное остальным государствам договориться о полной изоляции от оного. Глядишь по чисто физиологическим причинам через поколение вымрут. Ну если тока не смогут переступить через свои ценности и начнут размножаться обычным путем. Искусственное оплодотворение не по медицинским показаниям запретить на общемировом уровне.
https://vm.tiktok.com/ZSehUAmN9/
Вот недополучишь на дальний восток в свою ж/д от женечки угля.
Вот тогда он над тобой понасмехается.
Чем варить будешь свою сварку без угля ?
Нарисую пчёлку на ***.
А уж улей то по цвету, она сама найдет.
Чем Вас кололи? Причем при любой власти. О чем речь? Надеюсь, это такая аллегория. В противном случае, регулярные уколы, не несущие положительной динамики на самочувствии пациента, наводят на мысль об неправильном назначенном лечении.
Пока не перевелись такие островки свободы, как здешний, с экспертами, отвечающими на все вопросы современных сфер жизни, таких как – политика, экономика, история, расоведение, медицина и т.д., я думаю, у нас ещё есть шанс.
Понятное дело, что при “выбрать конституцию” и дальнейшем ее несоблюдении, от данного документа нет никакой пользы. Мой спич про “жить по конституции”. Не чувствуете разницы?
Когда мне дают банан, то я его чувствую.
А ваш спитч
Хрень какая, Вы там со своими экспериментами поаккуратнее. Врачам потом ещё с Вами мучаться, извлекая чужеродные предметы.
Хотите я вас с Мариной познакомлю. Она вас аккуратно будет возить на ауди и оберегать от врачей и прививок.
Спасибо, мы знакомы.
Мой спич про “жить по конституции”. Не чувствуете разницы?
Ага
размечтал0сь…..
Вам жить не в планах управляющих…
Куры твoи тoже навернo мечтают
——–
Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший — и в сторону. А потом, «глядя по времю», либо севрюжины с хреном закусить, либо об конституции помечтать. Ах, прах ее побери, эту конституцию!
Интересная тема “Мир после капитализма”, когда большинство не могут представить никакого другого мира, – без насилия, без лжи. Выгода – против совести, ненависть – против любви, глупость – против ума, мерзость – против мудрости и т д.
Самой великой книгой считают Библию. А попробуйте найти в ней слово “совесть”. Хорошо искал и не нашел. А ведь мир после капитализма будет выстроен именно по Совести, а не по выгоде в стихии “свободного” рынка. “Русь – Держава Света” – вот что светит на историческом горизонте!
Лёнь, провалы ? Я и РуссоФиля тебе ссылок накидали 2-3 недели назад , где слово “совесть ” в канонической библии есть раз 5. Ты лучше выясни,- кто с твоей библии листки вырвал, и куда использовал.
Как понял, у Жоры Шапова качество “совесть” отсутствует напрочь. Ври да знай меру!
Библия писана иудеями в древности. У иудеев такого понятия “совесть” нет до сей поры, по определению. Они вспоминают о “страхе божьем” вместо совести, а это совсем другое. Страх и совесть несопоставимы!
)) Ленид, ты прочти мои и свой комменты.) Я тебе сказал , что в канонической библии ЕСТЬ СЛОВО “совесть”. Оно там НАПИСАНО более 5 раз. А ты в предыдущем утверждал , что тщательно искал и не нашёл . При чём тут совесть у Жоры Шапова ? Тебя снова “накрыло” ? Не тот препарат принял ?
Ну что, Жорик, тебе ответить? Ты уникум! Ты лжец упертый, безнадежный! С чем и поздравляю!
Ну точно тебя накрыло. Себя со мной спутал.)) Попроси принести тебе в палату сборник сказок.
Социальное общество вместе с капитализмом. После социализма, марксизма, ленинизма, капитализма, мир будет вместе.