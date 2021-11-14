Нео-приватизация. Перевод власти в частные руки начался по всему миру. Ольга Четверикова
Как исторически складывался проект демонтажа международными корпорациями национальной системы государственного управления, какие механизмы используются для реализации этого проекта, как сегодня действуют глобалисты в России, как повлияла пандемия на распространение их идей и что мы можем этому противопоставить. Рассказывает Ольга Четверикова.
Законы противоречат конституции, а акты противоречат законам.
Девушку кто то явно поиспользовал вслепую за красивое лицо.
——————————————— Марина 2021
Что можем противопоставить не сказала, переходи, – говорит, – по ссылке.
Это че, по этапу что – ли!?
Я так понял, что если эта девочка будет переделывать законы под конституцию, то зима будет на Украине долгой.
И всех отправят по ссылкам.
Да уж. Законами сыт не будеш.
А вот если на бумажном носители, то, – говорят, – обогрется (если что) какое-то время ими можно.
Да уж на дальнем востоке одним законом обогреться можно до потолка.
10 лет льготного налогообложения.
Если люди прочухают, что это реально, то потянутся за анастасиями.
Да и вариантов не так уж много остается.
Малеос со своим Нодом походу сдулся.
От идей Вячеслава один Жора с вопросами остался (Леонида “поджует” и держава света медным тазом накроется)
Женечка что-то предложила и сама походу не поняла.
Что в остатке? Китайский социализм с его социальным рейтингом, да электронным рабством(если под Китай лечь). Инклюзивный капитализм, с его вечными куар кодами. (тоже рабство).
Да так, по мелочи что то.
Так что, кто прочухал Анастасиевские потолки тому по барабану что вперёд, –
гвл на плитку, или плитку на сухую штукатурку.
Перевод власти в частные руки начался по всему миру.
А кoгда и где былo иначе?
Гoсударствo oт слoва ГOСУДАРЬ