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Нео-приватизация. Перевод власти в частные руки начался по всему миру. Ольга Четверикова

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Как исторически складывался проект демонтажа международными корпорациями национальной системы государственного управления, какие механизмы используются для реализации этого проекта, как сегодня действуют глобалисты в России, как повлияла пандемия на распространение их идей и что мы можем этому противопоставить. Рассказывает Ольга Четверикова.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/15LfT5MF2aFDK…
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LpdWvvx09U4
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8261 6017
    чужой два часа назад

      Законы противоречат конституции, а акты противоречат законам.
      Девушку кто то явно поиспользовал вслепую за красивое лицо.
      ——————————————— Марина 2021

      • 625 613
        Викторчужой два часа назад

          Что можем противопоставить не сказала, переходи, – говорит, – по ссылке.
          Это че, по этапу что – ли!?

          • 8261 6017
            чужойВиктор два часа назад

              Я так понял, что если эта девочка будет переделывать законы под конституцию, то зима будет на Украине долгой.
              И всех отправят по ссылкам.

              • 625 613
                Викторчужой два часа назад

                  Да уж. Законами сыт не будеш.
                  А вот если на бумажном носители, то, – говорят, – обогрется (если что) какое-то время ими можно.

                  • 8261 6017
                    чужойВиктор 56 мин. назад

                      Да уж на дальнем востоке одним законом обогреться можно до потолка.
                      10 лет льготного налогообложения.
                      Если люди прочухают, что это реально, то потянутся за анастасиями.

                    • 625 613
                      Викторчужой три минуты назад

                        Да и вариантов не так уж много остается.
                        Малеос со своим Нодом походу сдулся.
                        От идей Вячеслава один Жора с вопросами остался (Леонида “поджует” и держава света медным тазом накроется)
                        Женечка что-то предложила и сама походу не поняла.
                        Что в остатке? Китайский социализм с его социальным рейтингом, да электронным рабством(если под Китай лечь). Инклюзивный капитализм, с его вечными куар кодами. (тоже рабство).
                        Да так, по мелочи что то.
                        Так что, кто прочухал Анастасиевские потолки тому по барабану что вперёд, –
                        гвл на плитку, или плитку на сухую штукатурку.

              • 28106 5168
                Русофил час назад

                  Перевод власти в частные руки начался по всему миру.
                  А кoгда и где былo иначе?
                  Гoсударствo oт слoва ГOСУДАРЬ

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