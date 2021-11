Кто это уронил?"

О преднамеренном убийстве американской армией нескольких десятков женщин и детей в Богузе.В последние дни битвы против Исламского государства в Сирии, когда члены некогда свирепого Халифата были загнаны в угол на грязном поле рядом с городом под названием Багуз, американский военный беспилотник кружил высоко над головой, охотясь за военными целями. Но он видел только большую толпу женщин и детей, свернувшуюся на берегу реки.Без предупреждения американский штурмовик F-15E пролетел через поле зрения беспилотника и сбросил 500-фунтовую бомбу на толпу, проглотив ее в дрожащем взрыве. Когда дым рассеялся, несколько человек попятились в поисках укрытия. Затем самолет, следивший за ними, сбросил одну 2000-фунтовую бомбу, затем еще одну, убив большую часть выживших.Это было 18 марта 2019 года. По словам находившегося там офицера в переполненом Объединенном центре воздушных операций США на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, военнослужащие, смотрящие в прямом эфире с беспилотника, смотрели на происходившее с ошеломленным недоверием."Кто это уронил?", написал сбитый с толку аналитик, набравший текст в защищенной системе чата, которую используют те, кто следит за дроном, вспоминают два человека, просматривавшие журнал чата. Другой ответил: «Мы только что убили 50 женщин и детей».Первоначальная оценка боевых потерь быстро показала, что на самом деле число погибших было около 70.Удар в Багузе был одним из крупнейших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в войне против Исламского государства, но он никогда не был публично признан американскими военными. Детали, представленные здесь впервые, показывают, что число погибших почти сразу стало известно военным чиновникам. Сотрудник юридической службы назвал бомбардировку возможным военным преступлением, требующим расследования. Но почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар. Число погибших было преуменьшено. Отчеты были задержаны, обработаны и засекречены. Силы коалиции под руководством Соединенных Штатов заровняли место взрыва бульдозером. И высшее руководство не было уведомлено.Независимый генеральный инспектор министерства обороны начал расследование, но отчет, содержащий его выводы, застопорился и лишился какого-либо упоминания о бомбардировке.«Руководство просто казалось таким настроенным на то, чтобы похоронить это. Никто не хотел иметь с этим ничего общего », – сказал Джин Тейт, оценщик, который работал над делом для офиса генерального инспектора, и согласился обсудить аспекты, которые не были засекречены. «Это заставляет вас терять веру в систему, когда люди пытаются делать то, что правильно, но никто на руководящих должностях не хочет этого слышать».<…>Расследование Times показало, что взрыв был вызван секретным американским подразделением специальных операций Task Force 9, которое отвечало за наземные операции в Сирии. Оперативная группа действовала в такой секретности, что иногда даже своим военным партнерам не сообщала о своих действиях. В случае бомбардировки Багуза командование американских ВВС в Катаре понятия не имело о приближении удара, сказал офицер, служивший в командном центре.Через несколько минут после удара встревоженный офицер разведки ВВС в операционном центре вызвал юриста ВВС, отвечающего за определение законности ударов. Согласно документам, полученным The Times, адвокат приказал эскадрилье F-15E и экипажу беспилотников сохранить все видео и другие доказательства. Он поднялся наверх и сообщил о бомбардировке своим подчиненным, заявив, что это было возможное нарушение закона о вооруженном конфликте – военное преступление – и что постановления требуют тщательного независимого расследования.Но тщательного независимого расследования так и не было.На этой неделе, после того как The New York Times отправила свои выводы Центральному командованию США, которое курировало воздушную войну в Сирии, командование впервые признало нанесение ударов, заявив, что 80 человек были убиты, но авиаудары были оправданы. В нем говорится, что в результате взрыва бомбы погибли 16 боевиков и четыре мирных жителя. Что касается других 60 убитых, в заявлении говорилось, что неясно, были ли они гражданскими лицами, отчасти потому, что женщины и дети в Исламском государстве иногда брались за оружие.<…>Соединенные Штаты описали воздушную войну против Исламского государства как самую точную и гуманную кампанию бомбардировок в своей истории. Военные заявили, что каждое сообщение о жертвах среди гражданского населения расследовалось, а результаты сообщались публично, что создало то, что военные назвали моделью ответственности.Но удары по Багузу говорят о другом. https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html?smid=tw-share – более подробно по ссылке