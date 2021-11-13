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На Украине отключились почти все энергоблоки государственных ТЭС

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На Украине отключились почти все энергоблоки государственных ТЭС

По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Так, не работают из-за отсутствия угля рекордные 14 энергоблоков следующих ТЭС:

Луганская – 15 энергоблок;
Углегорская – 2, 4, 6, 7 энергоблоки;
Криворожская – 5 энергоблок;
Закарпатская – 5, 7 энергоблоки;
Змиевская – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 энергоблоки;
Харьковская ТЭЦ-5 – 3 энергоблок;
Триполськая – 4, 5, 6 энергоблоки;
Киевская ТЭЦ-5 – 1, 3, 4 энергоблоки;
Киевская ТЭЦ-6 – 1, 2 энергоблоки.
Уточним, что на государственных ТЭС нагрузку несут всего 3 энергоблока из 23, что составляет около 10% от их мощности. В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают 4 блока.

https://strana.news/news/362005-nekhvatka-uhlja-v-ukraine-prostaivajut-60-moshchnostej-tes-tsentrenerho.html – цинк

Между тем, крутое пике аля Ющенко продолжается.



Главная интрига, побьет ли Зеленский по итогам антирекорд Ющенко.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7214335.html
Метки: газ, тэс, Украина, энергоносители
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 287 157
    Ленид час назад

      Конечно, по славной иудейской традиции теперь надо искать “козла отпущения”. Назначить кого-то главным виновником,привлечь и наказать. По хохлятской традиции, главный виновник Путин, но он недоступен, наказание до него не дойдет, Нужно поискать кого-то и поближе. Которые поумнее, – начинают вспоминать и Зеленского. Окончательное прояснение наступит, когда наступят настоящие морозы, однако…

      • 19620 18270
        жора шаповЛенид час назад

          Уже, Ленид , ты опоздал. Львовские галичане-пивовары, как самые национально – свидомые укры (не укры, канешна, а ХЗ кто), – сварили пиво “Зелёное чмо”. Делай вывод. Те , кто попробовал , говорят , что вкус специфический.

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