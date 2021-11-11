Украина просит уголь и электричество у ЛДНР
Украина просит уголь и электричество у ЛДНР
«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», — приводит РИА Новости заявление Ковшарь.
Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать этот вопрос. Он отметил, что в народных республиках «с пониманием отнеслись к этой проблеме».
Ранее полпред России на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что представители Киева на заседании проигнорировали конструктивные предложения самопровозглашённых республик.
https://russian.rt.com/ussr/news/926563-lnr-kiev-donbass – цинк
Стоит напомнить:
1. До 2017-го года Украина напрямую закупала уголь в ЛНР и ДНР, который проходил через линию фронта после откатов с обеих сторон.
2. После "угольной блокады" имени фельдмаршала Семенченко, схема поменялась – уголь из ЛДНР начал уходить в Россию, там на него лепили условный шильдик "российский уголь" и он через Россию или Белоруссию все равно попадал на Украину. Как и ранее, часть угольных денег шла на финансирование ЛНР и ДНР.
3. Обращение к ЛНР и ДНР по поводу угля означает, что возникли проблемы с нахождением необходимого количества угля для закупки у других стран в сжатые сроки, а решить проблему с поставками энергетического угля из России и Казахстана не выходит. Запад может в этих условиях лишь пожелать "всего хорошего".
4. С моей точки зрения, продавать газ и электроэнергию Украине спешить не надо. Чем дольше в Киеве не смогут решить эту проблему, тем сильнее будет корчить режим Зеленского и тем сильнее будет осыпаться база поддержки среди обывателей в условиях отключений света и проблем с отоплением в условиях зимы.
5. Обсуждать возможность поставок возможно при: освобождении Андрея Косяка, выводе украинских войск из Старомарьевки, прекращении обстрелов и т.д. В общем, опционального набора условий. Не хотят выполнять конструктивно, уголь всегда можно продать в другие страны, благо спрос на него сейчас вырос. В ту же Европу, например.
Значит Украина признала русскоговорящие области. Нужно вернуть оккупированные части областей в обмен на электричество.
Ага, признала. Они признают только то что выгодно и до тех пор пока выгодно. Но потом обязательно ******* обольют.
Заголовок не корректен. Более правильно так :” Паразиты – оккупанты на оставшейся территории бывшей страны “Украина”..”, и далее по тексту.
Уже опровергают, что Украина опустилась и просит.
Звонки Лукашенко не прекращаются.
- Ну шо Мыкола, подключишь мне электричество, чтобы в фуфайке не спать, тогда выйду за тебя замуж. Едь к царице.
- Да пошла ты. Если я подключу отопление, то за меня любая пойдет.
И это еще не зима ,нужно ждать ,но В.Дайнего (ЛНР) уже входят в положение ,и потом деньги ,и потом Ринат ,и потом “В Ялте сотрудниками контрразведки ФСБ арестован депутат городского совета от “Единой России”, а также бывший украинский мэр Симеиза Юрий Ломенко.
Обвиняется в сборе сведений составляющих государственную тайну по заказу СБУ в 2017-2018 годах, собирая в том числе сведения о сотрудниках крымского УФСБ. Очевидно, что персонаж скорее всего сядет надолго по статье “Государственная измена”.
Из “Единой России” персонажа спешно исключили, об этом уже сообщил Хинштейн. Стоит отметить, что до 2014-го года Ломенко был членом “Партии регионов”.
Хохол не может быть бывшим ,хохол всегда предатель и этого не скрывает ,как другие братья ,которые улыбаются и мямлят ,потому что кое-что им прищемили.Захваченные там СБУ люди активисты ,Старомарьяновка или как там её или при виде денег забудут основные легенды и опять передерутся.
1. До 2017-го года Украина напрямую закупала уголь в ЛНР и ДНР, который проходил через линию фронта после откатов с обеих сторон.
2. После “угольной блокады” имени фельдмаршала Семенченко, схема поменялась – уголь из ЛДНР начал уходить в Россию, там на него лепили условный шильдик “российский уголь” и он через Россию или Белоруссию все равно попадал на Украину. Как и ранее, часть угольных денег шла на финансирование ЛНР и ДНР.
п.с. а теперь отделите политику от денег и чего больше