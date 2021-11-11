Анатолий Вассерман в прямом эфире канала https://www.youtube.com/user/Vassermansru/ отвечает на вопросы слушателей.

Список вопросов:

00:02:50 — В передаче 100 вопросов вы упомянули о значении мелкой моторики и влиянии её на развитие мозга. Могли бы вы рассказать об этом более подробно?

00:04:06 — Ситуация на границе Белоруссии в тупике. Может поставить там палаточный городок с обогревом и едой и показать всему миру свой гуманизм и выставить польскую сторону варварами?

00:06:12 — Очень, ну прям таки очень хотелось бы услышать, как Вы умело развеиваете мифы о плоской земле, которые всяко, и в последнее время массово, притягивают умы даже, казалось бы, образованных людей.

00:08:36 — Ранее в своих выступлениях Вы говорили, что прошли путь от рьяного противника Иосифа Виссарионовича Джугашвили, до его пламенного сторонника (извините если цитата не совсем корректна), и в целом Вы поддерживаете его курс правления, который был социалистический. В современной России пошла мода на Социализм, но никто не даёт чёткого понятия. В связи с этим вопрос: как Вы относитесь к социализму и знакомы ли Вы с трудами Александра Рязанова «Народный Социализм»?

00:15:43 — Как Вы думаете дойдёт ли Россия (мир) до искусственного восполнения (увеличения) населения ?

00:18:17 — Желаем Вам здоровья и сил, что именно Вас поддерживает в плане здоровья: зарядка, режим, сон?

00:21:42 — Почему депутаты ГД не поднимут вопрос о дееспособности министерства финансов, поскольку за 10 лет не выполнили ничего из стратегии 2020?

00:26:26 — Расскажите пожалуйста ваш взгляд на причину смертности в СССР в 1932 году.

00:35:00 — Как объяснить человеку, что вакцинироваться нужно?

00:38:06 — Как вы оцениваете работу А. С. Галушко «кристалл роста»? Поддерживаете?

00:39:20 — По версии историка Юрия Жукова результатом работы Временного Правительства к октябрю 1917 года стало фактическое отделение Финляндии, Польши, всей Прибалтики, Молодовы. Ваше мнение?

00:46:05 — Вы как депутат ГД не хотите ли поднять вопрос о том что признание вины ссср за преступления в Катыни было ложно и ошибочно?

00:47:08 — Не пора ли реабилитировать фигуру Иосифа Виссарионовича Джугашвили

00:50:36 — Как оцениваете работу Льва Николаевича Толстого с переводом и трактовкой Евангелия, за которую его отлучили от церкви?

00:55:03 — Считаете ли Вы необходимым контролировать/цензировать социальные сети, на выявления не только экстремизма но и вовлечение детей/подростков в действия несовместимыми со здравым смыслом? Если да то как?

00:56:33 — Здравствуйте! Хотелось бы услышать Ваше мнение о философе Ильине?

00:59:45 — Приглашали ли вас к Урганту или Познеру на передачу, если да то почему отказались?

01:01:30 — Возможны ли в сегодняшних условиях наладить отношения России и Америки или мы обречены на войну ?

01:04:33 — Как вы относитесь к версии о том, что 12 стульев по своей стилистике не соответствует стилю Ильфа и Петрова и возможно является результатом работы Булгакова?

01:07:50 — Привет из Одессы! С 5 фонтана! Очень рады за Вас! Вопрос: когда приедете в Одессу?

01:10:25 — Скажите что важнее — человек или общество?

01:12:23 — Вы верите в оптимистические для России прогнозы (20лет) Хазина?

01:13:38 — Вопрос глупый, но стало интересно — интересуетесь ли вообще современной поп-культурой, разного рода сериалами, кино, может настольными играми — или не интересует?

01:16:20 — То, что ваше дело правое — сомнений нет! Целиком и полностью поддерживаю ваши инициативы, представленные в Госдуме, но реалии, к сожалению, таковы, что большую их (предложений) часть на вашем веку воплотить не удастся. Какова вероятность того что дело радикального улучшения жизни людей будет доведено когда либо до конца и есть ли в Думе те, кто сможет подхватить вашу риторику? Как и каким образом общество может этому способствовать?

01:20:43 — Смотрел сегодня эфир думы по проблеме демографии. Там у них основная проблема это здоровье и не способность зачать детей. Решили строить спорт площадки) Каково ваше мнение?

01:22:08 — У нас тут через Гольяново хотят дорогу построить. Вы от нашего округа избирались, так народ волнуется, тут школу хотят снести и вообще много вопросов к проекту. может приедете?

01:23:40 — Имеет ли смысл из личности Хрущева делать такого «деревенского дурочка», как это делают многие его критики?

01:26:48 — Какой способ борьбы гражданского населения с низкокачественной жёлтой журналистикой и низкопробным кино, вы считаете наиболее эффективным?

01:34:35 — Что думаете по поводу образования в следующем году? Будет развитие или деградация?

01:36:09 — Мы откладываем деньги на покупку грузовика для работы. Откладывать еще — долго! Будет девальвация или нет?

01:37:48 — Что ждет беглых лидеров белорусской оппозиции в ближайшем будущем?

01:41:35 — Проигрываем ли мы «космическую гонку» Илону Маску и какие у нас перспективы если они есть?

01:48:43 — Как вы считаете, что не хватает проекту Венера и его команде для того, чтобы начать движение к возможному будущему? Изменилось ли ваше мнение о проекте Венера за прошедшие годы?

01:50:10 — Когда планируете сыграть в Свою игру? Ждем блестящую серию побед?