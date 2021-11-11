Главная » Наука, Невероятное в мире, Творчество

Миссия “Шэньчжоу-13″

137 0


Интересные кадры китайской космической станции и выхода в космос экипажа космического корабля "Шэнчжоу-13", который в ближайшие полгода будет заниматься на орбите монтажными работами в рамках достройки станции (достроить ее должны уже в следующем году). Помимо кадров самой станции и космического корабля, можно отметить, что во время этой миссии первая китайская женщина вышла в открытый космос.




Ван Япин – первая китайская женщина вышедшая в открытый космос. У нас первой была Светлана Савицкая в 1984-м году.

























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7207824.html
Метки: Видео, Китай, кнр, космические корабли, космические станции, космонавтика, космонавты, космос, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru