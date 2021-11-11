Миссия “Шэньчжоу-13″
Интересные кадры китайской космической станции и выхода в космос экипажа космического корабля "Шэнчжоу-13", который в ближайшие полгода будет заниматься на орбите монтажными работами в рамках достройки станции (достроить ее должны уже в следующем году). Помимо кадров самой станции и космического корабля, можно отметить, что во время этой миссии первая китайская женщина вышла в открытый космос.
Ван Япин – первая китайская женщина вышедшая в открытый космос. У нас первой была Светлана Савицкая в 1984-м году.