Выступление журналиста Азаренка на белорусском телевидение.





Как уже ранее отмечалоь, с 2020-го года европейское направление белорусской многовекторности закрылось навсегда (Белоруссия после провала госпереворота по свержению Лукашенко осталась по нашу сторону железного занавеса, а не на их стороне), поэтому теперь можно и вот так. Сгорел сарай, гори и хата. Напомнило "Радиоактивный пепел Киселева в 2014 году".

Но Ту-22М3 как-то слабовато. Надо было сразу с козырей про Ту-160 заходить, которые сейчас на учениях в Белоруссии.

PS. И еще относительно угрозы санкций в отношении "Аэрофлота".

В Совете Федерации уже заявили, что если таковые введут, то будет рассмотрен вопрос о запрете полета западных авиакомпаний над территорией РФ. Сам "Аэрофлот" планирует подать в суд за клевету.

В целом, все происходящее, угрозы, санкции, бряцанье оружием и т.п, является новой нормальностью идущей Холодной войны 2.0 С этим предстоит жить долгие годы, а может и десятилетия.

