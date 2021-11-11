Кавказ: кто придёт вместо русских? Сценарии развития ситуации
Что происходит сейчас на Кавказе? Какие ошибки в политике относительно нацинальных республиках власть должна срочно исправить? Массовый отток русского и коренного городского населения – почему происходит, и какие последствия вызовет? Как сохранить государственность на Северном Кавказе, и надо ли это делать? Об этом беседуют директор Центра геополитических переспектив Валерий Коровин и лидер Евразийского союза молодежи Александр Бовдунов.
Да все понятно,как только Путин перестанет вваливать бюджетное бабло России в Чечню,так сразу и закончиться,кадыровская витрина.