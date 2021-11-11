Голод в Бенгалии, начавшийся в 1942 году, стал одной из самых страшных страниц в истории провинции, находившейся под управлением Британии. Лондон и в лучшие времена не считался с интересами и потребностями жителей своих колоний, а в 1942 году на британскую политику повлияли события Второй мировой войны, сделав ее абсолютно бесчеловечной.

В мае 1942 года соседствующая с Бенгалией Бирма была захвачена японцами. Британское руководство опасалось, что японские войска продолжат свое наступление на восток и захватят Бенгалию. Чтобы избежать этого британцы решили применить политику "выжженой земли", чтобы в случае вторжения японцев они оказались лишены продовольствия. В рамках этой политики прекратились поставки продовольствия (в основном риса) в Бенгалию, а также торговцы занимались скупкой продуктов, создавая искусственный дефицит. Британцам удалось вывести на свои склады практически все продовольствие из провинции.

Помимо изъятия риса и других сельхозкультур британские власти изымали земли под строительство оборонительных сооружений. В результате этих действий более 150 тысяч человек были превращены в бездомных, которые в поисках еды скитались по стране. Также проводилась конфискация лодок и судов вместимостью 10 и более человек, в результате чего местные жители были лишены возможности не только перемещать свои товары между провинциями, но и заниматься ловлей рыбы, которая была одним из средств пропитания жителей Бенгалии.

Лишенные возможности добывать еду люди стягивались в крупные города. Там были запасы продовольствия. Там было снабжение. Но местные органы власти проявляли безразличие к проблемам этих людей. Они умирали от голода на улицах крупных городов, таких как Калькутта, в то время как представители высшего света вели роскошную жизнь, ни в чем себе не отказывая. В конце 1943 года британское правительство после обсуждения данной ситуации решило поставить мизерное количество продовольствие для жителей колонии. Этих поставок даже не заметили.

Рассматривая действия британский властей, сложно не согласиться с экспертами, которые считают этот голод не просто рукотворным, но и преднамеренным. Такая ситуация возникла не из-за чьих-то ошибок или просчетов, а из-за того, что британские власти рассматривали жителей Индии вообще и Бенгалии в частности как расходный материал, как людей, которыми можно и нужно пожертвовать при необходимости. Индийский журналист-международник Ракеш Кришнан Симха в своих работах сравнивает действия британских властей с действиями Гитлера и называет голод в Бенгалии 1942 - 1943 годов "холокостом".

Британское общество слишком быстро забыло о таких страшных страницах своей истории. Никто не признал своей вины. Никто не ответил за преступления. Никто не просит прощения за смерти невинных. Но именно об этом нужно вспоминать британским политикам, когда они выступают с критикой действий тех или иных стран. Именно об этих преступлениях должны вспоминать британские политологи и эксперты, когда в угоду политической конъюнктуре пытаются объявить события в СССР 1932-1933 годов сознательным геноцидом против украинцев, казахов и других народов Советского Союза. Те события, которые были в СССР - это наложение друг на друга природных факторов, которые привели к сложной ситуации с продовольствием в ряде регионов. Для преодоления этой ситуации руководство СССР делало все возможное. А события в Бенгалии - это сознательное уничтожение населения британскими властями. Великобритании следует признать, что наличие таких страшных и непризнанных преступлений в их собственной истории лишает их права выступать с критикой действий других стран.