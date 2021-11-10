Почему важно носить русскую одежду? Марина Качаева
Интервью основательницы компании Славянские Узоры Марии Ширяевой с историком, этнографом, мастером народных промыслов, автором серии книг "Сокровища русского орнамента" Мариной Качаевoй:
- о значении деталей одежды на русскoм костюме
- о цветах в одежде невесты на русскoй свадьбе
- о родовой генетической памяти
- о гармонизирующем действии народных узоров
- о значениях орнаментов на наших платьях
- о том, почему важно носить русскую одежду, и почему важно ее адаптировать под современную жизнь
Много полезного и интересного!
Быть ДОБРУ!
Кто носит вышиванки, того возьмут в Евросоюз.
Очень важно зимой носить теплые стельки.
Можно без узоров.