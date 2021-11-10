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Почему важно носить русскую одежду? Марина Качаева

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Интервью основательницы компании Славянские Узоры Марии Ширяевой с историком, этнографом, мастером народных промыслов, автором серии книг "Сокровища русского орнамента" Мариной Качаевoй:
- о значении деталей одежды на русскoм костюме
- о цветах в одежде невесты на русскoй свадьбе
- о родовой генетической памяти
- о гармонизирующем действии народных узоров
- о значениях орнаментов на наших платьях
- о том, почему важно носить русскую одежду, и почему важно ее адаптировать под современную жизнь

Много полезного и интересного!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pq-f3L3wQ70
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8239 5999
    чужой 51 мин. назад

      Кто носит вышиванки, того возьмут в Евросоюз.
      Очень важно зимой носить теплые стельки.
      Можно без узоров.

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