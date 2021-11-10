Крымская война на Тихом Океане
Историк парусного флота Сергей Махов о малоизвестных событиях Крымской войны (1853 – 1856).
Данный ТВД считался тогда второстепенным, но несмотря события на нем также оказывали влияние на общий баланс Крымской войны.
Содержание:
01:18 – О ситуации, которая сложилась на Тихом океане к 50-м годам XIX века.
04:00 – Антианглийские настроения в США.
04:42 – Как Николай I решил вопрос с "микрозаймами" моряков черноморского флота.
11:36 – Опиумные войны.
17:39 – Война за тарифы.
19:11 – Россия и русская Америка.
21:42 – Где устье Амура? Экспедиция Невельского.
22:45 – Муравьёв-Амурский – последний "русский конкистадор". Роль Муравьёва в Крымской войне.
26:41 – Как понять логику русских.
31:02 – Почему Россия во время Крымской войны отказалась от каперства.
35:35 – "Куда прибывают американские старатели, они в начале требуют торжества демократии, а потом…". Военная доктрина США.
37:35 – Найти русскую эскадру и трагедия адмирала Пирса.
Плюс про оборону Петропавловска от англичан и французов.