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Концерт-встреча гусляров

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Вторая Всероссийская ежегодная концерт-встреча гусляров и любителей гуслей.

Встреча состоялась 24 октября 2021 года в Москве, где собрались и показали свое умение игры, на разного вида гуслях, мастера из многих уголков нашей страны. Вы узнаете много интересного об устройстве гуслей, особенностях исполнения, о влиянии инструмента на здоровье, послушаете гусельную музыку в исполнении лучших гусляров России.

Участвуют:
Любовь Басурманова, Татьяна Васильева, Ольга Васильева, Александр Субботин, Сергей Горчаков, Константин Захаров, Владимир Борисов, Константин Сигитов, Геннадий Лавров, Егор Стрельников и многие другие.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tIoWT89hBJk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8240 6000
    чужой час назад

      Встретились как то гусляры, и дали концерт.
      В зрительном зале сидели тридцать три богатыря все в чешуе как жар горя.

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