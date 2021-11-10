Концерт-встреча гусляров
Вторая Всероссийская ежегодная концерт-встреча гусляров и любителей гуслей.
Встреча состоялась 24 октября 2021 года в Москве, где собрались и показали свое умение игры, на разного вида гуслях, мастера из многих уголков нашей страны. Вы узнаете много интересного об устройстве гуслей, особенностях исполнения, о влиянии инструмента на здоровье, послушаете гусельную музыку в исполнении лучших гусляров России.
Участвуют:
Любовь Басурманова, Татьяна Васильева, Ольга Васильева, Александр Субботин, Сергей Горчаков, Константин Захаров, Владимир Борисов, Константин Сигитов, Геннадий Лавров, Егор Стрельников и многие другие.
Встретились как то гусляры, и дали концерт.
В зрительном зале сидели тридцать три богатыря все в чешуе как жар горя.