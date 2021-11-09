В Международный детский центр «Артек» приехали более 3,5 тысяч умных и талантливых детей со всей страны. Три недели школьники будут развивать свои лидерские навыки, принимать участие в мастер-классах, ходить на уроки и посещать специальные образовательные программы.

Ноябрьская смена направлена на развитие организаторских способностей и воспитание морально-нравственных ценностей. В смене «Россия начинается с меня!» примут участие 1,5 тысячи финалистов конкурса «Большая перемена». Одарённые школьники поучаствуют в тематических дискуссиях, мотивационных встречах и мастер-классах. В финале конкурса им предстоит решить несколько кейсов с заданиями, после чего жюри подведёт итоги и наградит 600 победителей.

Обучение артековцев будет проходить по трем тематическим блокам. Первый — «”Артек” гордится» — необходим для повышения знаний об истории страны и её выдающихся личностях. Второй блок организован артековским обществом «Знание». Эксперты, спортсмены, выдающиеся личности России проведут для школьников мастер-классы и лекции, направленные на развитие своих личностных качеств и поиск профессионального пути. Третий блок — «Будущее России» — поможет артековцам доказать своими талантами и проектными работами, что Россия действительно начинается с них.

Несмотря на пандемию, у школьников всё равно есть возможность попасть в лагерь мечты. Дирекция и сотрудники «Артека» сделали всё, чтобы путь до лагеря и пребывание на его территории было безопасным и комфортным. Все школьники, имеющие путевку, проходят ПЦР-тестирование. Для них в аэропорту, автовокзале и железнодорожном вокзале организован «зелёный коридор», который позволяет детям избежать лишних контактов с другими людьми. Кроме того, медработники Минздрава Республики Крым и сотрудники Роспотребнадзора проводят ребятам четырёхпороговый медицинский контроль, позволяющий оперативно выяснить актуальное состояние здоровья ребёнка.

Далее детей размещают в комфортные отремонтированные комнаты, рассчитанные на несколько человек. По всей территории международного детского центра есть сеть Wi-Fi. Заскучать ребятам не даст большое количество спортивных площадок для футбола, баскетбола, тенниса. Здесь есть несколько бассейнов и тир, а также водные горки. Кормят ребят в столовых пять раз в день. Питание сбалансированное, организовано по системе «шведский стол». В меню столовой есть молочные продукты, блюда из мясо и рыба, различные гарниры, сдоба, много крымских фруктов, овощи и соки. Не забыли и о сладостях — на станции анимации артековцы могут взять себе венские вафли, которые повар делает в реальном времени, зефир и другие лакомства. Всё это можно полить горячим шоколадом.

Впереди ребят ждут разные мероприятия, приуроченные к 220-летию философа, писателя, лексикографа Владимира Ивановича Даля, 200-летию русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 310-летию со дня рождения учёного Михаила Васильевича Ломоносова, Всемирному дню ребенка и даже день рождения Деда Мороза. Кроме того, артековцы примут участие в спортивных мероприятиях, театрализованных представлениях, гражданско-патриотических акциях и других не менее увлекательных событиях.