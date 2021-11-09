Дискуссионный клуб.

Гости – Валерий Гнездов и Алексей Орлов

Ведущие – Елена Андреева и Елена Ромская

Бывает, мы становимся свидетелями разговоров о том, что мужчины сейчас «перевелись», и вообще одно название только и осталось…

Но так ли это на самом деле?

Когда и как «рождается» настоящий мужчина?

Как и когда проходит он своё становление?

Каковы особенности разумения и поведения мужчины в условиях гибридной войны против человечества?

Об этом поговорим на очередном заседании Дискуссионного клуба на Народном Славянском Радио.

Присоединяйтесь!

Быть ДОБРУ!