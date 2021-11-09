Как женщины портят мужчин
Дискуссионный клуб.
Гости – Валерий Гнездов и Алексей Орлов
Ведущие – Елена Андреева и Елена Ромская
Бывает, мы становимся свидетелями разговоров о том, что мужчины сейчас «перевелись», и вообще одно название только и осталось…
Но так ли это на самом деле?
Когда и как «рождается» настоящий мужчина?
Как и когда проходит он своё становление?
Каковы особенности разумения и поведения мужчины в условиях гибридной войны против человечества?
Об этом поговорим на очередном заседании Дискуссионного клуба на Народном Славянском Радио.
Присоединяйтесь!
Быть ДОБРУ!