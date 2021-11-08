Детонатором столь вызывающего заявления стал поход в супермаркет. Тот самый. Капиталистический. В котором всё есть, да нечего съесть. Фермерский рынок в ковидном локдауне, к любимой домашней лапше нужна курочка. Хотя сколько зарекался… Но тесто готово, рискнул. Купил цыплёнка от самого дорогого производителя, швырнул в чугунину вариться. Как водится, за клацаньем клавиш, забыл поймать момент закипания.

Сшибая дверные косяки и выступающие предметы интерьера, рывком отверз бурлящее варево! Прослезился… Почувствовал себя микробом. Потому как в матерящуюся харю ударил такой аптечный дух, какого не нюхал даже после аварии нашего старенького санитарного фургончика на базе ГАЗ-63 в армейке.

«Верните мне старую добрую "синюю птицу" из советского «Гастронома», пожалуйста»… как-то вдруг искренне подумалось.

Которую, как только не готовь, всегда будет иметь вкус и вид курицы. Хрустеть при правильной жарке, давать неимоверный по вкусу бульон, плотненько сидеть мяском на косточках даже после двухчасового тушения в гуляше… Я готов стоять за ней в очереди полтора часа. Честно. За себя и Костика. Почитывая «Знание-сила», предусмотрительно прихваченное из дома.

А победив советскую скандальную очередь, очень хочу заскочить в кафетерий «Гастронома», купить настоящий молочный коктейль и булочку за восемь копеек. Или пирожок с повидлом за шесть. Дождаться своего кореша-хулигана с его суровым отцом, которые штурмом одолели отдел «Рыба» и притащили в нечитанной газете «Известия» самую вкусную на свете селёдку.

Мы не спеша будем делить добытое: они мне пару хвостов рыбы, я им — одну «синюю птицу». Долго станем пересчитывать копейки сдачи, сводя балансы для домашних отчётов. Взаимовыручка и разделение обязанностей честных советских соседей.

А выполнив нехитрые обязанности по добыче пропитания, мы ещё потолкаемся в очереди за пивом. Когда взрослые мужчины неспешно заполнят свои банки и бидоны пенным, отправимся в особый мир. Где нет женщин, маленьких детей, партийных агитаторов, милиции и КГБ. Там все превращаются в простой и мудрый народ. Советский.

Гаражи! Вселенная всех вечеров и полноценных выходных дней, впитывающая почти всё мужское население страны. Царство машин, мотоциклов, стройматериалов, домашних солений и всякого хлама из раздела «Пригодится!».

Планета «чёрного рынка», неспешных и рукастых существ в замасленных комбезах или трениках. Там мы будем под бдительным оком попивающих пивко мужиков реанимировать вусмерть ушатанную «Верховину», купленную вскладчину. Но буду теперь очень внимательным, обязательно краем уха послушаю бесконечные разговоры «за политику».

Нытьё совка? Ага. Именно оно. Только не упражняйтесь в шутеечках «за 100». Мол, тогда эрекция была, вот и потянуло. С ней полный порядок и сегодня. Дело в другом. Что на что поменяли, вот главный вопрос. Вороватых секретарей горкомов на не видящих берегов мэров? Хулиганов на бандюгов? Засилье КПСС на многопартийность?

Заберите себе, не жалко. Не вижу принципиальной разницы. Вытолкав взашей одну партию, посадили на шею десятки других. Что они меняют к лучшему в вашей жизни? Конкретно? Партии и святая Русь вещи несовместимые, давно пора усвоить. КГБ следило за каждым шагом, подавляя тягу населения к джинсам, жвачке и «Кока-Коле»? Я вас умоляю… Оно никуда не делось и сегодня, став ещё многочисленнее.

Это касается и великого процента чиновников. Что на что поменяли? Детские шалости отдельных индивидов — на бессовестное, сплочённое, коррупционное сверху донизу дикое племя. Которое чудесно объяснило нам (вместе с партиями): чтобы стать свободными, необходимо побыть нищими. Пока не оформится «социально ответственный бизнес». Оформился? Так точно! Листаем «Форбс».

(Иллюстрация из открытых источников)

Опять хочется, чтобы по телевизору каждый день задорно врали об успехах социалистического строительства. Но не доводили до депрессии «объективными проблемами экономики и социальной сферы». И чтобы Райкин, Карцев со Жванецким полоскали «неприглядные стороны» нашего общества. А не испускали неприличные звуки ртом «поющие трусы» и мастера убогого юмора.

Став капиталистическим взрослым, стыдно за социалистического сопляка. Который почему-то нарушил все клятвы. Октябрёнка, пионера, комсомольца, воина-пограничника Советской Армии. Через год службы вынужденный присягать не пойми кому. Тем, кто разорил моих родителей, убил многих друзей, низвёл до уровня скота добрых соседей, даже безвредных бабок у подъезда. Родину предал, пёс…

Снявши голову, по волосам не плачут? Наверное. Почему не стал с оружием в руках защищать столь оплакиваемые сейчас идеалы? Не струсил, нет. Болен был тяжело. Всей головой. Как всё наше общество предателей. Кинувшихся осваивать капиталистическое будущее. Несмотря на решение референдума о сохранении СССР.

Войны нельзя перевоевать? Наверное. Родина сегодня не даст мне в руки родной АК-74Н со здоровенным НСПУ. Она только способна обыскать на предмет незаконного ношения оружия, стоит появиться в людном месте одетым в «комок» старой боёвки. На входе в аэропорт заставит проделать уйму уморительных процедур. Наверняка не верит, что способен на ратный подвиг больше. Устала от таких нытиков Родина, не желающих уезжать, «если не нравится».

А что делать? Действительно, не хочу. Ни в Америку, ни в Германию, ни в Австралию. Вот в СССР — всегда пожалуйста. Стоять до последней капли крови в очередях, таскать металлолом на субботниках и самый тяжёлый транспарант на демонстрациях. Зачем? Чтобы взрослым умом посмотреть на социализм, каким он мог быть. Если бы не предал его, пёс этакий.

Учиться хотел бы. Много и долго. Не в горах выживать за пропившего советь и ум Ельцина, а научиться понимать… коммунизм. Чтобы сообразить наконец, где и как пошло не так. Почему предали. Готов утром вскакивать под слова старого гимна (новый так и не выучил, но не каюсь), накидывать на чёрствый позавчерашний ломоть хлеба крошево сливочного масла и полсырка «Янтарь». Под кружку отвратительного грузинского чая и яишенку слушать незатейливые мелодии «По вашим письмам».

(Иллюстрация из открытых источников)

А потом ехать в Военно-Медицинскую, за медь купив билетик в битком набитый трамвай с очень интересными разговорами. Не буду бегать от старосты, обязательно отсчитаю ему за два билетика денежно-вещевой лотереи ДОСААФ, нарисую на лекции огромные рога Горби в передовице «Правды».

В обед будем, с ещё не убитым наёмными арабами «Пономарём» чавкать свежайший батон стоимостью в одну белую монетку. Со смехом стараться вытряхнуть из бутылок настоящий кефир. Напрошусь с красавицей Ленкой, расстрелянной с мужем за «ларёк», рисовать лозунги о «дружбе всех советских народов».

Чтобы понять лучше, с какого рожна мы Ригу сдали. А сегодня склоняем Японию к диалогу, готовые обсуждать «вопрос спорных островов Курильской гряды в конструктивном русле». Хочу запланировать на выходные поездку в Киев на футбол, не увидеть там портреты нацистов. Убивших старого друга и многодетного отца с позывным «Сом» под Донецком 2015-го.

Очень хочется туда, в СССР. Одним глазком. Тушкой и чучелком. Где все ещё вместе и живы, где не стреляют, не взрывают, не делят... ещё не предали. Получив взамен сотню сортов колбасы и крафтовое пиво с мгновенным потребительским кредитом на холодильник и корейский плоский дуроскоп. Не жалко, уже взрослый. Заберите обратно, это была невыгодная сделка.

Хочу съездить к родителям. У которых на сберегательной книжке почти 18 тысяч рублей скоплено за четверть века. На хорошую машину и восстановление матушкиного «родового гнезда» под Вышним Волочком. Превратившихся в полный ноль. Неожиданно и без всякого предупреждения любимого капиталистического государства.

Обязательно зайти с пряниками к Тимофею Никитичу, двухметровому моряку и здоровяку-ветерану, Герою Советского Союза. Узнать, как благодаря невероятной принципиальности, ему удалось пересажать и выгнать с работы больше негодяев-начальников и воров времён СССР, чем перебить гитлеровцев из «Дягтеря».

Что он думает? Почему все предали и сели тишком по квартирам, а он пошёл в горком бить морды негодяям, спустившим красный стяг с главного флагштока города… Ведь нашёл и набил, вот кость! Никакая милиция не посмела даже мявкнуть, получив убийственное: «Власовцы поганые! Кругом! Шагом марш! Застрелитесь, ироды…»

(Иллюстрация из открытых источников)

Нельзя войти дважды в одну реку? Наверное. Мы живём в правильном и справедливом «конституционном пространстве», исключив «руководящую и направляющую роль КПСС»? Вопрос: кто читал прежнюю Конституцию? И столь же внимательно изучил… нынешнюю, особенно с последними изменениями со словом «Бог»?

У предателей социализма никогда не отнять право на труд? Ха. Всё равно же заставят работать голодом, отключенной коммуналкой, сотней других способов. Мы народ странный. Когда у всей страны отняли право на человеческий отдых, вырубив виноградники и запретив пить — никто в Главный Закон не заглянул. Вернули право наполнить рюмочку крэпэньким… опять без всякой Конституции. Так… по понятиям.

Россия и Конституции? Вы серьёзно? Со времён декабриста Пестеля — это фантазийные литературные произведения, одно смешнее другого. Каждое последующее — лучше и невыполнимей предыдущего. Все это прекрасно знают. Потому что… не читали. Так, слышали официальные комментарии. Неинтересно.

Хотите воспользоваться конституционным правом «свободы слова»? Отлично! А слова способны подобрать подходящие? Лично… не умею. За что получаю угрожающие «страйки» от Дзена. У которого совсем другой взгляд на Конституцию РФ и «свободу слова». Порой весьма странный.

Зачем хочу вернуться во времена СССР? Нет, не от бессилия убеждённого сталиниста, желающего всё «отнять и поделить». Просто там другое. Не нужно… никому… ничего… отдавать. Кроме двухгодичного «долга Родине». Что является очень полезной воспитательной процедурой для любого мужчины. Со своим послезнанием лучше буду яростно вспять поворачивать сибирские реки, чем переворачивать на спину всю страну.

Радостно и ежегодно сдавать нормы ГТО, макулатуру, металлолом, комсомольские взносы и деньги на помощь угнетённой Африке. Личное время в патрулях ДНД и бесконечных собраниях. Всё заберите, вообще не жалко. Только верните погибших за химеру капитализма друзей, сослуживцев и родственников, миллионы наивных советских людей. Работящих и честных. Не много ведь прошу?

Леонид Ильич Брежнев? Безобидный шамкающий рамолик, еле передвигающийся под тяжестью орденов? Дайте ещё! На спину и вдоль лампаса, вообще не жалко. Готов слушать часами напролёт его сложные деепричастные предложения про светлое будущее с высокой трибуны очередного съезда. Один единственный во всей стране, клянусь! Лишь бы остальной народ спокойно занимался своими нехитрыми делами. Который не стоило будить… не зная, чем его занять.

(Иллюстрация из открытых источников)

Ну что, обменяли покой и спокойствие — на наличные доллары? В курсе, что их у нас на порядок больше, чем в самих Штатах? Что-то это меняет? Конечно. Ничего не осталось, что можно продать владельцам ФРС и МВФ. Только жить слаще не стало. А остатки былого величия есть ещё возможность сменять на евро и юани.

Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей. Среди которых на порядки оказалось меньше предателей. Достало в мошонке предметов соответствующей прочности, чтобы танками прокатиться по «демократическим свободам» площади Тяньаньмэнь. Взять тайм-аут и хорошенько подумать над «новым курсом развития» социализма.

Вот почему нужно собирать чемоданы и отправляться в СССР. Потому что сегодня нет никакой веры красным, белым, левым, правым, монархистам, демократичным либералистам (товарищи с Дзена — я не пишу в прежней осуждаемой вами транскрипции!), центристам и социально ответственным капиталистам. Они все… из одного мерзко пахнущего судна, называемого «больничной уткой». С изображением заморских президентов. Лучше быть с наивным и странным народом. Которого опасаешься больше, чем всех ракет НАТО.

Там будет непросто. Загадочно. Где все ждали фантазийного лучшего, старательно проморгав добытое кровью и потом — хорошее. На канале немало Читателя, готового вернуться назад. Что-то переиграть заново. В частностях и общем. Уверен, многие бывшие адепты капитализма из Кремля туда готовы потянуться.

Но не решаются вслух признаться. Трусы и приспособленцы. Но физические законы нашей земли неумолимы. Рано или поздно тронутся в путь. Нельзя играть с русским человеком в «социальное государство», ручкаясь перед камерами с национальным списком «Форбс». Это извращение. Смешнее шамкающего Брежнева, целующего взасос даже мраморные бюсты.

Вернёмся назад? Конечно… и не дай бог. Потому что, придётся публично признаться: Ленин был прав и теперь снова жив, Сталин суров — но своевременен и справедлив. Единственная партия должна стать «честью и совестью», дети обязаны пройти эволюционный путь идеологического становления до комсомола. Непрерывно занимаясь физкультурой.

(Иллюстрация из открытых источников)

Обязательно придётся неспешно разорять богатых, безнадёжно строя возможности для бедных. Которые окажутся поголовно лентяями, тунеядцами, рокерами, хипстерами, инстаграмерами и блогерами. А как только водка станет 4 рубля 12 копеек за одну бутылку и появится талонная колбаса — сразу найдутся аргументы для возвращение в «родную гавань» украинцев, эстонцев, грузин и прочих «дружных народов».

За которых никто слова поперёк не скажет из «прогрессивного человечества». Струсят, как всегда. Вот и придётся хлебать «мировую» за 4 р.12 коп. с мелкими захребетниками западных ценностей, чтобы забыть вражду и снова проснуться в СССР. Другого пути не будет. Единственная дорога. Кто готов возразить, внимательно изучайте историю России. Её мессианство.

Родившиеся в ковидное время дети уже будут жить в социализме. Будь он неладен. Их дети начнут строить новый коммунизм, оглоблю ему в дышло. Обязательно начнут, не спорьте. Воздвигнув могучую державу, вступив в единственную честную партию, развесив лазерные голограммы любимых вождей, придумав новые славные лозунги.

Которых до мокрых лосин будут бояться «развитые страны». Но уже их дети начнут спиваться в своих маленьких коттеджиках-кухнях, бесстрашно рассказывая анекдоты про вороватую советскую власть на Марсе и окостеневшее Политбюро из трясущихся рамоликов на курортах Ямайки. Именно так будет достигнуто великое счастье гармонии: ничего толком не иметь, чтобы ничего не терять.

Потом всё повторится. Найдутся предатели. Громогласные болтуны. Герцены, разбудившие «Колоколом» лапотную Русь. Поднимут похмельную страну на дыбы, отправят преодолевать берлинские стены «железных занавесов». Чтобы всем жадным рылом окунуться в ясли демократических реформ.

Вот почему сообщаю: хочу вернуться в СССР! Чтобы быть первым. Занять очереди на то немногое, что выкинут на прилавок. Остальных ещё долго будут водить по кругу (милосердно названным Владимиром Ильичем Лениным – исторической спиралью).

Но только самые хитрые из нас сворачивают первыми. Присоединяйтесь. Не нужно манежной лошадкой месить манеж, лучше сразу напрямки. Остальных — дождёмся. Как добрые советские соседи селёдочки им возьмём. Поделимся «синей птицей». Почитаем в очереди «Знание — сила», чтобы уяснить… как опять не стать предателями.