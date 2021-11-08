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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-1930-е.

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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2

1927. Пионеры и беспризорники. Тверская улица, 1 мая. Приобщение беспризорников к пионерскому движению
1927. Пионеры и беспризорники. Тверская улица, 1 мая. Приобщение беспризорников к пионерскому движению

1927. На печи
1927. На печи

1927. Первая кинопередвижка
1927. Первая кинопередвижка

1927. Пугало
1927. Пугало

1927. Холодный сапожник
1927. Холодный сапожник

1927. Цыган-урсар водит медведя по селу
1927. Цыган-урсар водит медведя по селу

1928. В красном уголке
1928. В красном уголке

1928. Обед в коммуне
1928. Обед в коммуне

1928. Чаепитие в Раменском
1928. Чаепитие в Раменском

1929. На стройке
1929. На стройке

1929. Нептун
1929. Нептун

1929. С доской
1929. С доской

1930. «Винтовки к ноге!»
1930. «Винтовки к ноге!»

1930. В цехе прожекторной фабрики
1930. В цехе прожекторной фабрики

1930. Корабельные мальчики. Ленинград
1930. Корабельные мальчики. Ленинград

1930. Мастер обувной фабрики «Буревестник»
1930. Мастер обувной фабрики «Буревестник»

1930. Метатель диска
1930. Метатель диска

1930. Новая Москва (в дни перевыборов)
1930. Новая Москва (в дни перевыборов)

1930. Осоавиахим. Комсомольская площадь, Ярославский вокзал. Москва
1930. Осоавиахим. Комсомольская площадь, Ярославский вокзал. Москва

1930. Парад военной техники
1930. Парад военной техники

1930. Первомайская демонстрация
1930. Первомайская демонстрация

1930. Плавательный стадион Динамо. Москва
1930. Плавательный стадион Динамо. Москва

1930. Рабочие у станка
1930. Рабочие у станка

1930. Рабочий завода Динамо
1930. Рабочий завода Динамо
Источник: https://humus.livejournal.com/8078056.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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