Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
1927. Пионеры и беспризорники. Тверская улица, 1 мая. Приобщение беспризорников к пионерскому движению
1927. На печи
1927. Первая кинопередвижка
1927. Пугало
1927. Холодный сапожник
1927. Цыган-урсар водит медведя по селу
1928. В красном уголке
1928. Обед в коммуне
1928. Чаепитие в Раменском
1929. На стройке
1929. Нептун
1929. С доской
1930. «Винтовки к ноге!»
1930. В цехе прожекторной фабрики
1930. Корабельные мальчики. Ленинград
1930. Мастер обувной фабрики «Буревестник»
1930. Метатель диска
1930. Новая Москва (в дни перевыборов)
1930. Осоавиахим. Комсомольская площадь, Ярославский вокзал. Москва
1930. Парад военной техники
1930. Первомайская демонстрация
1930. Плавательный стадион Динамо. Москва
1930. Рабочие у станка
1930. Рабочий завода Динамо