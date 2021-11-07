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Вольная улица 05.11.2021

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Интеграция России и Белоруссии

Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствую вас на канале «Вольная улица». И сегодня мы будем общаться с публицистом, депутатом государственной Думы Анатолием Вассерманом. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Как вы знаете, четвертого ноября в День народного единства Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали интеграционный декрет по реализации программы для создания Союзного государства. Там двадцать восемь программ. Как вы считаете, как эти программы изменят белорусско-российские отношения и какой будет механизм их реализации?

Я не думаю, что всерьёз что-то изменится, вот почему. Не вдаваясь в технические подробности отмечу, что число взаимосвязей между разными направлениями деятельности пропорционально квадрату числа самих этих направлений. А усилия необходимые для координации, примерно, пропорциональны кубу числа направлений, даже там несколько больше, чем куб. К чему это привело? В частности в советское время, когда в нашей стране считалось необходимым координировать все виды деятельности, рост разнообразия хозяйства привёл к тому, что уже просто не хватало тогдашних технических возможностей для вот этой самой координации. И кончилось тем, что хозяйство буквально рассыпалось по кусочкам и развал страны стал следствием этого развала хозяйства.

Опять же не вдаваясь в технические подробности, скажу, что примерно к концу нынешнего десятилетия, ну плюс-минус лапоть, появится в мире вычислительная мощность достаточная, чтобы координировать всё мировое производство, как единое целое. И это повлечёт, конечно, колоссальные изменения во всём обществе, но пока такой возможности нет и в помине. Поэтому приходится пользоваться различными, очень грубо приближёнными способами координации деятельности в пределах страны.

А Белоруссия значительно проще Российской Федерации. В Белоруссии примерно так в десять, может даже в двадцать раз меньше разных направлений деятельности нуждающихся во взаимной координации. Поэтому белорусское хозяйство значительно легче координировать, чем хозяйство Российской Федерации. И та система управления, что сейчас действует в Белоруссии поэтому во многих отношениях, хотя конечно не во всех, эффективней, чем в Российской Федерации. Если мы, скажем, попробуем создать действительно единое государство, то в рамках единого государства не возможно сочетать несколько разных систем координации деятельности…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/volnaya-ulicza-05-11-2021/
Метки: видео блог, лукашенко, последние выпуски, Путин, союзное государство
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