Интеграция России и Белоруссии

Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствую вас на канале «Вольная улица». И сегодня мы будем общаться с публицистом, депутатом государственной Думы Анатолием Вассерманом. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Как вы знаете, четвертого ноября в День народного единства Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали интеграционный декрет по реализации программы для создания Союзного государства. Там двадцать восемь программ. Как вы считаете, как эти программы изменят белорусско-российские отношения и какой будет механизм их реализации?