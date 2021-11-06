Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
1926. Хлебороб
1927. 1 мая. Красная площадь
1927. Парад на Красной площади, Москва
1927. Наш ответ Чемберлену
1927. Работники читают антирелигиозный журнал в обеденный перерыв. Демонтаж церкви
1928. В гостях у земляка
1928. В.В. Маяковский на Красной площади
1928. Все выходят голосовать
1928. Заседание правления коммуны
1928. Купальщицы
1928. Музыкальная олимпиада. Москва
1928. Первый трактор
1928. Этажи. Экспериментальный жилой дом. Студенческое общежитие на улице Орджонокидзе
1929. Барабаны
1929. Герасимов – прогульщик и пьяница. Агитационное чучело в большом сборочном цехе Электрозавода. Москва
1929. Колеса жатки
1929. Лес на экспорт
1929. На станке
1929. Фабрика
1929. Сдача зерна государству. «Красный обоз». Кубань