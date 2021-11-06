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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е

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1926. Хлебороб
1926. Хлебороб

1927. 1 мая. Красная площадь
1927. 1 мая. Красная площадь

1927. Парад на Красной площади, Москва
1927. Парад на Красной площади, Москва

1927. Наш ответ Чемберлену
1927. Наш ответ Чемберлену

1927. Работники читают антирелигиозный журнал в обеденный перерыв. Демонтаж церкви
1927. Работники читают антирелигиозный журнал в обеденный перерыв. Демонтаж церкви

1928. В гостях у земляка
1928. В гостях у земляка

1928. В.В. Маяковский на Красной площади
1928. В.В. Маяковский на Красной площади

1928. Все выходят голосовать
1928. Все выходят голосовать

1928. Заседание правления коммуны
1928. Заседание правления коммуны

1928. Купальщицы
1928. Купальщицы

1928. Музыкальная олимпиада. Москва
1928. Музыкальная олимпиада. Москва

1928. Первый трактор
1928. Первый трактор

1928. Этажи. Экспериментальный жилой дом. Студенческое общежитие на улице Орджонокидзе
1928. Этажи. Экспериментальный жилой дом. Студенческое общежитие на улице Орджонокидзе

1929. Барабаны
1929. Барабаны

1929. Герасимов прогульщик и пьяница. Агитационное чучело в большом сборочном цехе Электрозавода. Москва
1929. Герасимов – прогульщик и пьяница. Агитационное чучело в большом сборочном цехе Электрозавода. Москва

1929. Колеса жатки
1929. Колеса жатки

1929. Лес экспортный
1929. Лес на экспорт

1929. На станке
1929. На станке

1929. Фабрика
1929. Фабрика

1929. Сдача зерна государству. «Красный обоз». Кубань
1929. Сдача зерна государству. «Красный обоз». Кубань
Источник: https://humus.livejournal.com/8073745.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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