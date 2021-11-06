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Причины неудач общих дел. Что делать? Алексей Орлов

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В своём выступлении на 2-ом Русском Соборном Конгрессе 4 ноября 2021 Алексей Орлов высказал свои определения и представления о том, что нам мешает построить Державу.
Какие у нас есть проблемы в построении общих дел? Что делать?
Основные причины:
- Неумение друг друга слушать это очень серьёзная проблема.
- Не понимание разницы между религии, культурой и ведой.
- Не понимание того, что мы строим. Придумываем новое либо восстанавливаем то, что было то что исконно естественно для наших Родов?
- Привязка к деньгам…
- Демографию можно исправить за деньги? В прошлом матерям платили деньги за много детей?
- Нужно ли ставить акцент на высокие зарплаты и пенсии?
Нужна ли нам встроенность в мировой рынок? Если да, то для чего это и как встраиваться? На основе какой валюты? Кто её печатает? По чьим правилам?
- Какая первична цель и идеология? Кого приглашаем в народные предприятия. Какую строим модель жизни?
- Если первичны осознание и сознание, то необходимо настоящее Народное СМИ. НСР как образец.
- По каким принципам создавать центр сборки и управления? Фонд-казну. Комитеты. Исполнительные органы…
- Что такое корпорации? И что они взяли за основу своего бытия?
….
Если это видео помогает разобраться с тем, что происходит и как жить дальше, перешлите его своим друзьям и знакомым.
Вместе сделаем Мир ЛУЧШЕ!
Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=et2E-2vQMW0
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