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Формальная логика — школьный курс

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«Логика» и «Упражнения по логике» — учебники школьного курса формальной логики, направленные на развитие логического мышления учащихся. В учебниках в доступной форме изложены основные темы формальной логики, а также необходимые дидактические вопросы и упражнения для закрепления полученных знаний.
Клим Жуков. Формальная логика — школьный курс
Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/y9qy8…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FnhLYk0q8Bs
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