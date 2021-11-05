Деньги, женщины и супероружие

Дорогие друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях, я считаю один из самых харизматичных депутатов вновь избранной государственной Думы — Анатолий Александрович Вассерман. Известный эрудит, журналист, общественный деятель, который стал популярен, особенно в последнее время, в связи с политическим заявлением. И вот как раз о его планах, вообще о государственной Думе, что она сегодня представляет и куда пойдёт Россия дальше, с помощью наших избранников, мы как раз сегодня об этом поговорим.

Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Скажите пожалуйста, как вы себя чувствуете в роли народного избранника? Потому что для вас это такой первый опыт, когда вы выиграли выборы по одномандатному округу и даже не от партии власти.

Что касается партии, я на сей раз также, как и в девяносто четвертом году в Верховный Совет Украины баллотировался как самовыдвиженец, то есть не был связан ни с какой партией. А вместо этого собирал подписи избирателей, как говорится в товарных количествах. Ну, конкретно надо для этого набрать три процента от общего числа избирателей проживающих в округе. Мне это удалось. Вообще-то на всю Москву в этот раз было пятеро самовыжвиженцев, насколько я знаю, прошли все, в том числе и я.

В самой Думе я вошёл в состав фракции «Справедливая Россия». Ну, вообще не входить не в какую фракцию в принципе можно, но довольно не удобно, потому что очень многие вещи аппарат фракции берёт на себя. А насколько я могу судить «Справедливая Россия» это далеко не партия власти, по крайней мере судя по тому, какую долю законопроектов от этой фракции принимают. Спойлер — очень не большую.

Анатолий Александрович, вот скажите пожалуйста, смотрите, вы себя позиционируете как ленивец, как убеждённый марксист и получается, что вы то должны идти от коммунистов и союзниками ваши должны быть коммунисты. А вы почему-то у «Справедливой России». Сергей Миронов неоднократно негативно высказывался о Сталине, говорил, что всё забудьте, это всё, это двадцатый век, это всё поколение уничтожил…