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Когда славяне были турками…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bLK32OZtang&ab_channel=
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11436 10510
    Stelm два часа назад

      Послушал частями сей опус,на полное времени не было. И что? Автор опираясь на официальную теорию задвигает нечто свое. Результат,-полное фуфло как официальной,так и с поправками автора.
      Господа,все придумано,живем в придуманной матрице.
      Впрочем,всем по барабану. Только есть один нюанс…. Если принимаешь выдуманное прошлое,то настоящего не будет,вопрос времени.

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