Казус в Облучье
К вопросу о том, что медиков надо учить https://colonelcassad.livejournal.com/7192297.html.
В Еврейской Автономной Области 27 медиков скорой помощи в Облучье уволились с работы, чтобы избежать обязательной вакцинации.
Протестующие заявляют, что им не надо вакцинироваться и они и так работают с больными, так что у них иммунитет, но закон требует от них обязательной вакцинации.
При постановке вопроса ребром – вакцинация или увольнение, медики выбрали увольнение после чего массово написали соответствующее заявления.
Глава скорой помощи в Облучье заявил, что он ничего не может с этим поделать, так как если их оставить работать без прививок, то его оштрафуют, а если увольнять всех или требовать прививок, то на станции скорой помощи некому будет работать (сейчас там есть 5 укомплектованных бригад обслуживающих 25 000 человек, а после увольнения противников прививок останется 2 или 3). Местная прокуратура сейчас разбирается с этим казусом, так как с одной стороны вроде как врачам должны ставить прививки, но что делать, если врачи увольняются и кто будет работать вместо них – вопрос вопросов.
Это как так? Неправильно понимают те медики суть вопроса. Или ВОЗ колбасит? А вместе с ним и наше руководство? Колбасит,и еще как под гнетом установок,инструкций и рекомендаций свыше. Так кто прав? ВОЗ и наши функционеры? Или медики из Облучного? Дилема,однако.
Ну и прoблема решена и не тoлькo там.
Медики массoвo ухoдят везде.
Пусть вoенных присылают
Ты то бот куда лезешь, надо сначала программу поменять!!! Или твоим программистам всё равно, лишь лишь бы шум и склоки создавать в инете. Недалёкие умом у тебя хозяива!!!
А зачем вы с ботинком разговариваете ?