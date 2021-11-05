1936. Нижне-обская экспедиция Института этнографии Академии наук СССР. Часть 3
1936. Нижне-обская экспедиция Института этнографии Академии наук СССР. Часть 1
1936. Нижне-обская экспедиция Института этнографии Академии наук СССР. Часть 2
Старая остячка у берестяного чума. Катравож дер
Старая остячка у берестяного чума. Катравож д
Семья остяков Окрестности Салехарда
Семья остяка у чума. Окрестности Салехарда
Чум. Остяки, пос. Пельвож
Чум берестяной, возле чума – прирученный олененок. Остяки. Окрестности Салехарда
Чум берестяной. Остяки. Окрестности Салехарда
Чум берестяной. Остяки. Окрестности Салехарда
Чум берестяной. Остяки, Окрестности Салехарда
Чум роженицы. Окрестности Салехарда
Чум роженицы. Окрестности Салехарда
Роженица в чуме. Остяки. Окрестности Салехарда
Черепа жертвенных оленей, висящие на дереве. Остяки, пос. Пельвож (окрестности)
Священная лиственница с висящими на ней черепами оленей. Остяки, пос. Пельвож (окрестности)
Печь для изготовления хлеба в зимних юртах. Остяки, пос. Пельвож
Территория раскопок. Катравож дер
Раскопки второго квадрата. Катравож дер
Работа на раскопках. Катравож дер
Поводы с этнографическими коллекциями экспедиции. Салехард