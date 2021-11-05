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1936. Нижне-обская экспедиция Института этнографии Академии наук СССР. Часть 3

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1936. Нижне-обская экспедиция Института этнографии Академии наук СССР. Часть 1
1936. Нижне-обская экспедиция Института этнографии Академии наук СССР. Часть 2

Старая остячка у берестяного чума. Катравож дер
Старая остячка у берестяного чума. Катравож дер

Старая остячка у берестяного чума. Катравож дер
Старая остячка у берестяного чума. Катравож д

Семья остяков Окрестности Салехарда
Семья остяков Окрестности Салехарда

Семья остяка у чума. Окрестности Салехарда
Семья остяка у чума. Окрестности Салехарда

Чум. Остяки, пос. Пельвож
Чум. Остяки, пос. Пельвож

Чум берестяной, возле чума - прирученный олененок. Остяки. Окрестности Салехарда
Чум берестяной, возле чума – прирученный олененок. Остяки. Окрестности Салехарда

Чум берестяной. Остяки, Окрестности Салехарда
Чум берестяной. Остяки. Окрестности Салехарда

Чум берестяной. Остяки. Окрестности Салехарда
Чум берестяной. Остяки. Окрестности Салехарда

Чум берестяной. Остяки, Окрестности Салехарда
Чум берестяной. Остяки, Окрестности Салехарда

Чум роженицы. Окрестности Салехарда
Чум роженицы. Окрестности Салехарда

Чум роженицы. Окрестности Салехарда
Чум роженицы. Окрестности Салехарда

Роженица в чуме. остяки. Окрестности Салехарда
Роженица в чуме. Остяки. Окрестности Салехарда

Черепа жертвенных оленей, висящие на дереве. Остяки, пос. Пельвож (окрестности)
Черепа жертвенных оленей, висящие на дереве. Остяки, пос. Пельвож (окрестности)

Священная лиственница с висящими на ней черепами оленей. Остяки, пос. Пельвож (окрестности)
Священная лиственница с висящими на ней черепами оленей. Остяки, пос. Пельвож (окрестности)

Печь для изготовления хлеба в зимних юртах. Остяки, пос. Пельвож
Печь для изготовления хлеба в зимних юртах. Остяки, пос. Пельвож

Территория раскопок. Катравож дер
Территория раскопок. Катравож дер

Раскопки второго квадрата. Катравож дер
Раскопки второго квадрата. Катравож дер

Работа на раскопках. Катравож дер
Работа на раскопках. Катравож дер

Поводы с этнографическими коллекциями экспедиции. Салехард
Поводы с этнографическими коллекциями экспедиции. Салехард
Источник: https://humus.livejournal.com/8071662.html
Метки: история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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