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Второй Русский Соборный Конгресс

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Содержание: (Повестка дня)
1).
– Кто такие русские и что есть Русская Цивилизация.
– Угрозы Русской Цивилизации в текущем режиме.
– Характеристика Абсолютного Национального Суверенитета.
2). Презентация моделей русского справедливого жизнеустройства Великой Руси Новой Эпохи. Авторам проектов Образа Будущего предлагается раскрыть следующие темы:
а) понятие Державы (государства)
б) Концептуально-идеологические основы и собственность
в) новый горизонт человеческих отношений, характеристика Человека Новой Эпохи
г) народная ресурсная экономика, бесприбыльное народно-державное производство плановой экономики. Характеристика форм трудовой деятельности.
д) независимая цифровая трехконтурная финансовая  система (народное казначейство, смена функций денег, как условных учетных единиц)
е) расселение коренного народа Великой Руси в агроиндустриальные экопоселения и наукограды – стратегическая задача безопасности и процветания Народной Державы.
ж) традиционный институт семьи, как основа общества Русской Цивилизации, его незыблемость и развитие – это главная функция Народной Державы. Новые установки родительских отношений и ответственности в продолжении и процветании Рода.
3) основы проекта Русского миллиарда населения. Западная и Восточная Русь — фундаментальная опора Великой Руси, анализ состояния.
4) смена парадигмы образования, расширение горизонтов его функциональных задач, внедрение онтологических Целостных Знаний с исконной Руси.
5) потенциальные возможности отечественной науки, включая альтернативные направления, для создания новых суверенных технологических укладов жизнестроя на благо каждого человека и всего общества Великой Руси Новой Эпохи
5-а) вопросы экологии. Проекты восстановления и очистки биоресурсов. Природная продовольственная безопасность!
6) искусственный интеллект на службе для человека, его рекомендательные функции!
7) программы минимум и максимум по реализации новых моделей справедливого русского жизнеустройства в Новой Эпохе.
8) Презентация Русского Общественного Договора, его функциональные задачи
9) Антикризисное Русское Народное Правительство народно-державной России Новой Эпохи. Его задачи и способы формирования.
10) подведение итогов мероприятия и выбор оргструктуры  для оформления полноценной резолюции  2-го Русского Соборного Конгресса и ее распространения.
Для участия в данном мероприятии в любом режиме необходимо подать заявку на почту: russpobeda@yandex.ru и связаться по тел: +7(953)-915-42-56 ; +7(926)-210-93-83
Оргкомитетет 2-го Русского Соборного Конгресса:
Дмитрий Москаленко, Ярослав Старухин, Марина Исаева, Руслан Славин (ОД «Русский Путь», «Глобальная Волна», «ШАРП»), Олег Сидоров, Михаил Тарасов (движение «Народный Социализм»).  

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9yd-GgTIy10
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