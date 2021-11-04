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Россия отмечает День народного единства

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Россия отмечает День народного единства

День народного единства, который с 2005 года отмечается в России 4 ноября, отсылает нас к далёкому XVII веку, когда произошло освобождение Москвы от поляков. Осенью 1612 года в Нижнем Новгороде возникло народное движение против иноземных захватчиков. Возглавили его нижегородский земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский. В середине февраля отряды ополчения двинулись к Москве. После многих боёв 22 октября (4 ноября по новому стилю) соратники Минина и Пожарского вступили в Китай-город, а спустя четыре дня польский гарнизон, засевший в Московском Кремле, капитулировал.

Праздник учредил в 1649 году царь Алексей Михайлович, повелев отмечать его «во всех городах, по вся годы». Памятную дату чтили в течение столетий вплоть до 1917 года.

16 декабря 2004 г. Госдума РФ приняла одновременно в трёх чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы», провозгласив новый праздник – День народного единства. Выходной с 7 ноября (День согласия и примирения) был перенесён на 4 ноября.

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Сегодня православные христиане отмечают и день Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.

День народного единства по традиции широко отмечается в Москве и в Нижнем Новгороде, куда, как правило, ездят руководители государства. Однако в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 все публичные мероприятия отменены.

«Естественно, широко обозначить этот праздник не получится. Тем не менее мы убеждены, что и незамеченным он тоже не пройдёт», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пандемия изменила привычный рабочий график ноября: с 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены нерабочие дни. При этом дни с 4 по 7 ноября официально считаются выходными для тех, кто работает в режиме пятидневки.

«Столетие» поздравляет читателей с Днём народного единства, желает крепкого здоровья и всего самого доброго.

До встречи 8 ноября!

По материалам РИА ФАН

Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossija_otmechajet_den_narodnogo_jedinstva_953.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7903 6503
    Женечка час назад

      Ну да, день есть, а вот единства чой-то не наблюдаю.
      “Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для России. Смоленск, Карелия, Финский залив…” Из Вики.

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