В какой день победило народное ополчение Минина и Пожарского? Почему в современной России этот праздник не находит отклика в сердцах? Как идеология исторического примирения превратилась в идеологию антисоветизма?

02:22 В чём состоит эмоциональная и контекстная разница для нашего человека между государственным выходным и советский праздником 7 ноября? Почему ощущается фальшивость праздника 4 ноября?

Какие политические и исторические аспекты способствовали переносу праздничного дня?

14:36 В данный момент наша страна особенно нуждается в идеологической платформе, базе, для сплочения народа возвращение праздника на 7 ноября может способствовать этому?

20:24 Почему по сей день, провластные идеологи и историки не могут выработаться созидательного подхода к двум периодам истории нашей страны?

25:29 Как простые люди реагировали на изменения в государственной символике? Как смена флага повлияла на сознание русского человека, как отразилось на восприятии связи двух времён Советской России и новой?

29:34 Когда был пройдена точка не возврата в процессе развала СССР?

