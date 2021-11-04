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Что на самом деле празднуем 4 ноября? Евгений Спицын

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В какой день победило народное ополчение Минина и Пожарского? Почему в современной России этот праздник не  находит отклика в сердцах? Как идеология исторического примирения превратилась в идеологию антисоветизма?

02:22 В чём состоит эмоциональная и контекстная разница для нашего человека между государственным выходным и советский праздником 7 ноября? Почему ощущается фальшивость праздника 4 ноября?
Какие политические и исторические аспекты способствовали переносу праздничного дня?
14:36 В данный момент наша страна особенно нуждается в идеологической платформе, базе, для сплочения народа возвращение праздника на 7 ноября может способствовать этому?
20:24 Почему по сей день, провластные идеологи и историки не могут выработаться созидательного подхода к двум периодам истории нашей страны?
25:29 Как простые люди реагировали на изменения в государственной символике? Как смена флага повлияла на сознание русского человека, как отразилось на восприятии связи двух времён Советской России и новой?
29:34 Когда был пройдена точка не возврата в процессе развала СССР?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sx-TwCcHqMU
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