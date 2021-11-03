Чему учит (коротко)

Мультфильм «Кощей. Начало» пиарится на традиционных для русского народа сказочных персонажах и образах, при этом по форме и стилю подачи перед нами достаточно слабое подражание Диснеевской анимации с клиповым повествованием.

Авторы безосновательно сделали главным положительным героем мультфильма классического злого персонажа Кощея. Такие смысловые манипуляции по своей сути являются информационными диверсиями, нацеленными на размытие культурного кода.

Мнение (подробно)

Если для детей сказки – это всегда в первую очередь развлечение, то для взрослых сказки – это инструмент формирования мировоззрения ребёнка. Через истории про смелых богатырей, мудрых принцесс и страшных драконов можно донести до ребёнка представления о том, как надо преодолевать трудности, находить друзей, проявлять смекалку, трудиться, не поддаваться своим страхам и многому другому.

Одной из самых важных задач сказок является формирование навыка различения добра и зла, понимания того, что в мире есть хорошее и плохое, полезное и вредное. Именно с этой целью злых персонажей по типу Змея Горыныча, Кощея, Водяного, Кикиморы, Лешего – всегда в русском фольклоре наделяли отталкивающей внешностью, чтобы ребёнок сопоставлял образ этих героев с их поведением, внутренними качествами и видел причинно-следственные связи.

Многое, из того, что запоминается нам в детстве, остаётся на всю жизнь и служит своеобразными маяками, которые в дальнейшем помогают ориентироваться в разных жизненных обстоятельствах. Но что будет, если взять и один из маяков подменить, перекрасив его в другой цвет? Например, ребёнку, выросшему на классических сказочных историях, рассказать о том, что Кощей совсем не страшный злодей, похищающий девушек и разоряющий сёла, а вполне себе милый малый – добрый, весёлый, сообразительный, смелый, отважный и так далее. И бессмертным он стал, спасая других и жертвуя собой, а не спрятав свою душу в иглу, которую заточил в сундуке.

Скорее всего, такая подмена вызовет в голове ребёнка нарушение логичности и целостности полученных им представлений, и как следствие – возникновение калейдоскопа и целого вороха неопределённостей и противоречий в психике. Ведь как сопоставить то, что один и тот же герой – одновременно и злой, и добрый, и спасает, и убивает, и помогает, и вредит?

Думающий взрослый человек способен критически проанализировать просмотренные произведения и выбрать что-то одно, а другое отринуть или пометить как «сомнительное», «глупое», «вредное». Но ребёнок тем и отличается от взрослого, что он ещё не способен к анализу сложных произведений и сам без помощи взрослых точно этим заниматься не будет. В результате целостность его мировоззрения от рассказа про «доброго Кощея» будет серьёзно нарушена.

После такой вводной части можно перейти к обсуждению мультфильма «Кощей. Начало»

По форме подачи – это классический Голливуд с обилием юмора (где-то хорошего, где-то глупого), мемов, заимствований и отсылок к другим произведениям, постоянным мельканием событий , кислотными цветами оформления, сумбурным повествованием и так далее.

Количество основных действующих лиц здесь приближается к 20, из-за чего успеть понять, как они все между собой взаимосвязаны, достаточно сложно. Тем более, что герои куда чаще скачут, дерутся или куда-то летят, чем разговаривают друг с другом и объясняют свои поступки.

Мне лично такой подход не нравится, так как считаю, что продукция для детей должна быть выполнена в форме достаточно размеренного и спокойного повествования, раскрывающего одну или пару основных идей (что не отменяет юмора, спецэффектов и прочего – просто всё должно быть в меру).

Это необходимо для того, чтобы ребёнок мог лучше осознавать то, что происходит на экране, успевал следить за сюжетом, оценивать события и тем самым привыкал вдумчиво взаимодействовать с медиаинформацией. Если же ребёнка «кормить» такими мультфильмами, да ещё и не разъяснять ему, что к чему, то скорее всего у него будет формироваться клиповое мышление. Он будет выхватывать отдельные куски, шутки, события, но целостного понимания не будет.

Тем не менее, если с уровня взрослого разобраться в содержании и посыле произведения, то общий сюжет, на первый взгляд, достаточно поучительный. Есть страшные злодеи – Белый призрак и Ледяной монстр, и они хотят захватить мир Дивноземья, в котором люди обитают совместно со сказочными существами. Есть добрые персонажи – ловкий и смелый юноша Кощей, красивая волшебница Мэй и их сказочные друзья: Меч-кладенец, Ковёр-самолёт, Водяной, Баба Яга, Кот учёный, Василиса Премудрая, ведьмы из Сказочного патруля, князья Белояр и Володар, Лихо и другие.

Если бы все герои истории были новыми персонажами, выдуманными авторами для своего мультика, то общая логика сюжета, как уже отмечено, была бы вполне созидательной. Но проблема в том, что создатели мультфильма сделали целый винегрет из всем известных сказочных существ, при этом произвольно распределив их по «командам», без учёта прошлого амплуа персонажей (или целенаправленно нарушив логику).

В результате чего архетипичные злодеи – в первую очередь сам Кощей (также Водяной, Лихо) – здесь оказались главными положительными героями. А это приводит к тому, о чём написано в первой части этой рецензии – в глазах юных зрителей, знакомых с классическими сказочными сюжетами, происходит размытие понятий добра и зла, и как следствие они утрачивают различение.

При этом надобности называть главного героя Кощеем по сюжету никакой нет – его можно было назвать, как угодно, хоть Вася Пупкин – на сценарии это бы никак не отразилось. Но авторы мультфильма всё же использовали именно этот образ – либо с целью пиара на всем известных персонажах, либо осознанно с целью культурной диверсии, что более вероятно.

Есть в мультике и ещё одна «мина, замедленного действия» – то, как показана романтическая линия Кощея и девушки Мэй, обладающей даром лечения. И речь не столько про присутствующую поцелуйную тему с летающими сердечками (что выглядит примитивно), а о том, что по какой-то причине именно Мэй первая проявляет интерес к развитию отношений. В одном из эпизодов на 46-ой минуте мультфильма она откровенно клеится к Кощею, добиваясь от него взаимности. Он же смущается, теряется и радуется подвернувшейся возможности прекратить этот неловкий момент. В дальнейшем Кощей как положено проявляет свои мужские качества, а Мэй женские, но этот эпизод сильно выбивается из контекста и накладывает нехороший отпечаток на романтическую линию героев.

Также в негативную сторону следует отметить то, что в мультике очень много магии. Герои и злодеи достигают своих целей в основном не за счёт ума, науки, логики, а благодаря своим волшебным способностям. У Кощея из руки выстреливает трос (своеобразный аналог Человека-Паука или Скорпиона из «Смертельной битвы»), Мэй управляет растениями и умеет лечить, её младший брат превращается в боевую панду, Водяной путешествует через лужи, Василиса управляет Змеем-Горынычем, Баба Яга останавливает время и так далее.

Спрашивается – каким образом юным зрителям можно брать пример с таких персонажей? Какие таланты нужно в себе развить, чтобы научиться выпускать цепь из руки, управлять цветами или превращаться в панду?

А если убрать эти волшебные качества – останется ли что-то от персонажей, ведь их характер в мультфильме раскрыт слабо, да и то во многих случаях с неоднозначной стороны. Тот же Кощей заявляет, что он «работает только на себя» – то есть, перед нами очередной герой-индивидуалист, привыкший противопоставлять себя окружающим. И нарисован он в большей степени как продукт Диснея, также как и девушка Мэй – с огромными глазами на пол-лица.

Тем не менее, есть в произведении и некоторые положительные моменты – например то, как создатели обыграли магические предметы. У Ковра-самолёта появилась приборная панель с навигацией, и он стал аналогом городского такси. Волшебный шар приобрёл черты современных сервисов видеосвязи. Меч-кладенец обзавёлся собственным голосом и характером – это, наверное, единственный персонаж, который проходит по ходу мультфильма заметное развитие, обретая смелость и веру в свои силы. Сам волшебный мир прорисован достаточно масштабно и интересно, правда, увидеть это можно только при замедленном просмотре.

Но вся эта красота, к сожалению, вряд ли будет полезна юному зрителю. Скорее, она поможет удержать его у экрана, в то время, пока в его психику будет сгружаться калейдоскоп всевозможных событий и героев, достаточно сомнительного качества.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор