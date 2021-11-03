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Это было неожиданно для разведсообщества НАТО

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Интересное от эксперта CSIC Масао Дальгрена, который побывал на еще одной конференции посвященной перспективным проектам гиперзвукового вооружения.

Фото с презентации представленной французским генералом Фредериком Паризо.
На слайде демонстрируется проект французской ядерной гиперзвуковой крылатой ракеты, которую планируются довести до серийного производства и постановки на вооружение к 2035 году.

Еще на этой презентации НАТОвский эксперт по гиперзвуку Денис Ванденсавел заявил присутствующим, что "«очевидно, что Россия продемонстрировала очень хорошую способность к целеуказанию на дальности 500 км, что было немного неожиданно для разведывательного сообщества [НАТО]."
Это опять же к вопросу, как там оценивают ТТХ российских гиперзвуковых ракет.

Также Дальгрен пишет о том, что 21 октября США проводили испытания https://www.thedrive.com/the-war-zone/42837/new-u-s-long-range-hypersonic-weapon-test-fails-updated перспективной гиперзвуковой ракеты большой дальности на Аляске.
Ракета запущенная с полигона на Аляске должна была поразить цель на атолле Кваджелейн в 4000 милях от места запуска. Испытания были сорваны из-за сбоев обычных систем, в результате чего осуществить запуск не удалось и он был отменен.
РУководитель гиперзвуковой программы США Майк Уайт рвал и метал, заявляя, что подобные неудачи и проблемы с базовыми системами недопустимы и неприемлемы. Запуск считался очень важным, так как США хотели ответить Китаю, который недавно успешно испытал, как он уверяет, новый орбитальный аппарат обогнувший Землю https://www.bbc.com/russian/news-58968154, а в США уверены, что это проходили испытания https://colonelcassad.livejournal.com/7142714.html новой сверхдальней гиперзвуковой ракеты способной нести ядерную боеголовку.
Такие вот будни гонки ракетно-ядерных и гиперзвуковых вооружений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7186657.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, будущее, гонка вооружений, Китай, нато, Россия, технологии, Франция, ядерное оружие
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7898 6498
    Женечка 7 мин. назад

      Здравствуй, гонка вооружений, давненько не виделись!
      Не так давно вновь рассчитали последствия всемирного ядерного батона. По новым методикам и алгоритмам. Данные совпадают с расчетами, сделанными в восьмидесятых, только подробностей побольше – в общем, это десять лет ядерной зимы без солнышка. Вот и думайте!

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