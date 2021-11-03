С позиции эволюции Миров наша цивилизация пока не имеет оснований считаться человеческой. Человек — это существо, которое окончательно отделилось от животного царства, где господствуют инстинкты поведения, воля сильного, голод, борьба за выживание... У нас пока это всё имеет место. Человеческие качества — инстинкт справедливости, совесть, взаимопомощь, доброжелательность, инстинкт творчества, любовь к ближнему и дальнему, - присутствуют далеко не у всех. Итак, мы сейчас, в массе, в положении полуживотных и не чужды законов животного мира.

Один из законов животного мира проявляется в жизни стада, стаи, табуна. В сообществе животных всегда выделяется вожак, - самый сильный и умный индивид. Он признан всем стадом, и это можно считать проявлением демократии. Его обязанность — подавление своеволия «оппозиции» молодых, сохранения стада, защита от «чужаков». Но вот предвидеть какое-либо стихийное бедствие и найти выход из безвыходного положения — это вожаку не дано. Такую задачу может решить только человек-пастух, существо более высокого порядка. Пастух не избирается стадом, но его власть неоспорима, и в его воле жизнь и смерть стада.

А теперь вспомним, что закон стада еще не забыт людьми. По правилам демократии мы избираем лидера из нас, людей, с людскими представлениями о реальности. Не всегда это самый умный, но зато красивый, богатый, из хорошего древнего рода, и всегда представляет интересы определенной группы людей.

Однако, в древние времена правители не избирались, не было демократии. Правители приходили откуда-то со стороны, их авторитет утверждался на основании божественного происхождения. Они были наставниками, учителями людей, и старались помочь людям пройти путь от животного к человеку. Нельзя сказать, что они всегда любили людей, но их власть оставалась непререкаемой. Преимущество Правителей перед людьми было в том, что они ВИДЕЛИ будущее, и это обеспечивало некоторый прогресс.

И что нам мешает и сейчас призвать на правление кого-то из Русских Богов? Это будет уже Самодержавие, но власть на благо Русского Народа.

Призвать на Правление, вероятно, можно по-разному. Можно обратиться к Небесам с массовой молитвой. Она будет обязательно услышана, и будет ответ.

Можно обратиться к старцам-волхвам. Есть надежда, что не всех уничтожили во времена Петра. От них можно узнать, кто из живущих более пригоден для исполнения Воли Неба, и попросить этого человека взять на себя бремя Правителя.

Вот и станет на Руси новое Самодержавие!