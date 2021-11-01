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Открытым текстом 31.10.2021

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Россия выручает ЕС регулярно

На европейских газовых биржах очередное падение. Снова с нашей подачи.

В среду на совещании по освоению ресурсов полуострова Ямал президент Российской Федерации обратился к главе Газпрома: «Алексей Борисович, хорошо, я Вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к восьмому или восьмого ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и Германии. Это, как мы с Вами понимаем, даст возможность надёжно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

Газ в Европейском Союзе немедленно подешевел — куда ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, хотя всего несколько недель назад подбирался к двум тысячам.

Открытым текстом спрашиваю: поблагодарили Владимира Владимировича? На Западе уже оказанная услуга гроша ломаного не стоит.

Многие официальные лица в Европейском Союзе и Соединённых Государствах Америки выразили сожаление, что Газпром начнёт закачку в свои хранилища в ЕС не первого, а только восьмого ноября.

Открытым текстом перевожу: по мнению Запада, русские не имеют права обеспечивать собственные интересы раньше, чем западные. Да, по сути, мы в их глазах вовсе не имеем никаких прав — только обязанности. Прежде всего — обязанность служить для них подножным кормом.

В европейской цивилизации — не говоря уж об отпочковавшейся от неё англосаксонской — такое отношение к другим — норма. Русская цивилизация отпочковалась в другую сторону. Для нас все равны. Кроме тех, кто хочет съесть нас. Тем отбиваем аппетит.

Либо прививка, либо ужесточение карантина

В Российской Федерации режим нерабочих дней. Будни с первого по третье и пятое ноября присоединены к выходным и празднику. Не от хорошей жизни: убытки понесут все, кроме разве что производств непрерывного цикла да служб доставки.

Впрочем, платить доставщикам хотят далеко не все. В Москве, где выходные начались с четверга, всю среду пробки были такие, как случается обычно разве что перед Новым годом — девять баллов.

Открытым текстом спрашиваю: много ли в столице людей, чьи домашние запасы не позволяют прокормиться десять дней подряд? Не говоря уж о том, что магазины, где хотя бы треть ассортимента составляют товары частого потребления, продолжают работать. Выходит, ездили вовсе не за тем, без чего не обойтись. Либо учинили внеочередной сеанс шопинга — то есть в основном покупок ненужного, либо готовились к срочным поездкам.

Изрядно нашумело сообщение об авиабилетах, подорожавших в несколько десятков раз. Правда, потом выяснилось, что такой эффект на некоторых сайтах наблюдается в процессе изъятия из базы данных последнего проданного билета. Но закупки билетов и по стране, и за рубеж выросли в разы.

Открытым текстом сообщаю: штамм «дельта» размножается в организме куда быстрее, чем все предыдущие, поэтому его инкубационный период — время от заражения до первых явных признаков болезни — не две недели, а всего пять дней.

Если бы мы все смогли сидеть дома безвылазно до следующего понедельника, разрыв цепочек заражения остановил бы эпидемию. Но, судя по закупочной и поездочной активности граждан Российской Федерации, контакты с возможными носителями заразы не прервутся.

Открытым текстом уверяю: пока не привьёмся мы все, кроме разве что тех немногих, кому врачи прямо запретили, никакие нерабочие дни не помогут. Карантин — защита пассивная, а потому заведомо слабая.

Владимир Владимирович! Открытым текстом прошу: не говорите больше, что прививка — дело добровольное. Эта затея времён Михаила Сергеевича не менее пагубна, чем всё его прочее наследие.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-31-10-2021/
Метки: вакцинация, газ, коронавирус, открытым текстом, последние выпуски, Путин
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