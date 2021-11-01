Ни камеры, ни рамки, ни Росгвардия не спасут от школьных расстрелов. А что спасёт? М. Хасьминский
В чём главная причина школьных расстрелов и почему они будут продолжаться. В какой момент человек берёт в руки оружие, и в каких средах этих явлений, напротив, почти не бывает. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и кризисный психолог Михаил Хасьминский.
Виноваты, конечно же, жестокие компьютерные игры и современная музыка. На то, что персонал в школах не уследил за травлей “странного чувака”, у которого от этого засвистела фляга, всем пох. А завтра этот чувак возьмет у бати ружье и пойдет в школу набивать Monster Kill-ы. Потом его посадят или устроят передоз свинцом, обвинят неизвестно что и кого, например, батю не уследившего за ружьем. И никто не подойдет к школьному быdлу с вопросом: “А чего это он? Уж не вы ли пацана довели?”.
Тошки мона поподробнее от Вас , как и какой “персонал в школах не уследил за травлей..”? И почему кто-то должен уследить ? Вы про воспитание сегодня ?