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Ни камеры, ни рамки, ни Росгвардия не спасут от школьных расстрелов. А что спасёт? М. Хасьминский

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В чём главная причина школьных расстрелов и почему они будут продолжаться. В какой момент человек берёт в руки оружие, и в каких средах этих явлений, напротив, почти не бывает. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и кризисный психолог Михаил Хасьминский.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ifHLR6gYss8
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7892 6492
    Женечка 35 мин. назад

      Виноваты, конечно же, жестокие компьютерные игры и современная музыка. На то, что персонал в школах не уследил за травлей “странного чувака”, у которого от этого засвистела фляга, всем пох. А завтра этот чувак возьмет у бати ружье и пойдет в школу набивать Monster Kill-ы. Потом его посадят или устроят передоз свинцом, обвинят неизвестно что и кого, например, батю не уследившего за ружьем. И никто не подойдет к школьному быdлу с вопросом: “А чего это он? Уж не вы ли пацана довели?”.

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