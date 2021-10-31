К чему готовится Путин?

Добрый день, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Начался обстрел Донбасса, тяжелая артиллерия именно по местам жилым, по медпунктам, те места которые запрещено обстреливать. Будет ли защищать Россия? Руководство России что будет делать, когда уже более миллиона граждан ЛНР И ДНР стали гражданами Российской Федерации. Как мы поступим в этом положении?

Я думаю, что Российская Федерация будет защищать своих граждан, но какими способами будет защищать естественно не знаю. Поскольку единственное, что известно о нашем президенте, что он никогда не делает именно того, чего от него все ожидают. Поэтому тут даже гадать трудно, то есть я конечно надеюсь на то, что будет полностью перекрыто поступление на Украину горюче-смазочных материалов для техники, для транспорта, да, естественно перекрыто поступление этих материалов не только из Российской Федерации, но из всех остальных частей России, прежде всего из Белоруссии. Я конечно очень надеюсь на то, что ответственные за террор против Донбасса, включая естественно Владимира Александровича Зеленского будут официально обвинены в этих преступлениях и объявлены св международный розыск, но это то на что надеюсь я. Полагаю, что Владимир Владимирович придумает что-нибудь ещё, причём такое, что мне и в голову не придёт.

Что имел ввиду Байден тогда, когда в Женеве в переговорах с нашим президентом, сказал — «Мы в течение полугода дадим журналистам ответы и мы ждём от России что-то». Что имел ввиду тогда Байден? И после этого они вышли с центра притяжения Евразии и дали ход «талибанам» (движение признано в Российской Федерации террористической организацией и её деятельность на территории РФ запрещено) массовому такому оружию с Афганистана и тут начинается ВСУ Украины нападает на Донецк. Это мы должны были сдаться или к чему-то подготовится? Или Владимир Путин также тянул время как Иосиф Сталин, может быть начаться какая-то война? Чтобы мы успели перехватить? или как?