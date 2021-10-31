Боевые действия в городе. 1959-й год
Занимательный советский документальный фильм 1959-го года, в котором с позиции военной теории конца 50х годов описывают тактику боевых действий при штурме крупных населенных пунктов. Часть представленных принципов и рекомендаций не устарели и сегодня.
И еще из накопившегося на историческую тематику.
1. Das Boot
Военный историк Владимир Нагирняк о истории книги и фильма "Das Boot".
2. Ворошиловские соколы.
О летчиках-истребителях, выпускниках Ворошиловского аэроклуба (Ставрополье), воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны.
3. Женщины в гражданской войне в России.
Об участии женщин в Гражданской войне.
Плюс еще.
1. Разрушали ли большевики семью - https://vk.com/wall-156278021_15399
2. Семнадцать лет национальной идее - https://mihalchuk-m.livejournal.com/1533.html
3. Почему же перед нами не встают на колени? - https://el-tolstyh.livejournal.com/10695451.html
4. Наша Маша и последняя доска - https://dahr-blog.livejournal.com/1641323.html
5. Выписка из протокола Политбюро о рассмотрении дел о терактах в ускоренном порядке - http://istmat.info/node/65364