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Боевые действия в городе. 1959-й год

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Занимательный советский документальный фильм 1959-го года, в котором с позиции военной теории конца 50х годов описывают тактику боевых действий при штурме крупных населенных пунктов. Часть представленных принципов и рекомендаций не устарели и сегодня.



И еще из накопившегося на историческую тематику.

1. Das Boot



Военный историк Владимир Нагирняк о истории книги и фильма "Das Boot".

2. Ворошиловские соколы.



О летчиках-истребителях, выпускниках Ворошиловского аэроклуба (Ставрополье), воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны.

3. Женщины в гражданской войне в России.


Об участии женщин в Гражданской войне.

Плюс еще.

1. Разрушали ли большевики семью - https://vk.com/wall-156278021_15399
2. Семнадцать лет национальной идее - https://mihalchuk-m.livejournal.com/1533.html
3. Почему же перед нами не встают на колени? - https://el-tolstyh.livejournal.com/10695451.html
4. Наша Маша и последняя доска - https://dahr-blog.livejournal.com/1641323.html
5. Выписка из протокола Политбюро о рассмотрении дел о терактах в ускоренном порядке - http://istmat.info/node/65364

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7179991.html
Метки: великая отечественная война, Видео, военное дело, документальное кино, история, ссср
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