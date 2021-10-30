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Россия начала строить суперкомпьютерную сеть

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Три отечественных суперкомпьютера присоединяются к Национальной исследовательской компьютерной сети России, о которой большинство сограждан, скорее всего, ничего не слышало. Какие суперкомпьютеры есть у России сегодня, и какой появится уже через несколько недель? Почему формально в рейтингах производительности мы отстаём даже от Саудовской Аравии, и значит ли это, что мы безнадёжно отстали от всего мира? Разберём эти вопросы и не только в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qb_bMbxHjEA
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