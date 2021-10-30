В чём суть модели межотраслевого баланса? Как самостоятельно управлять экономикой? С помощью чего можно повысить эффективность управления?

02:56 Какие из капиталистических стратегий (Инклюзивный капитализм, новый зеленый курс США и ЕС, либеральный китайский проект «Один пояс, один путь») наиболее близки к воплощению? Почему эти стратегии не жизнеспособны?

09:25 Когда была создана модель межотраслевого баланса Николая Ведуты? Какова история создания?

17:45 Динамическая модель межотраслевого баланса Николая Ведуты была внедрена в экономическую структуру СССР?

21:18 По каким параметрам оценивали эффективность модели баланса вашего отца?

23:46 В чём конкурентные преимущества динамической модели межотраслевого баланса Николая Ведуты?

Существует ли связь модели межотраслевого баланса Николая Ведуты с недавно опубликованным исследованием А.С.Глушка "Кристалл роста"?

30:23 Для воплощения прекрасных стратегий развития нашей страны нужно, чтобы правящие структуры были лично заинтересованы в процветании государства и связывали с Россией своё будущее. Какие структуры наша страна должна развить? Достаточный ли уровень технологии для внедрения модели Николая Ведуты?

43:08 Каких технологий нам недостаёт, чтобы внедрить динамическую модель Николая Ведуты? Достаточно ли развита сфера компьютерной техники и искусственный интеллект?

54:08 Подведение итогов