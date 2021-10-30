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Новаторская модель развития Николая Ведуты. Елена Ведута

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В чём суть модели межотраслевого баланса? Как самостоятельно управлять экономикой? С помощью чего можно повысить эффективность управления?

02:56 Какие из капиталистических стратегий (Инклюзивный капитализм, новый зеленый курс США и ЕС, либеральный китайский проект «Один пояс, один путь») наиболее близки к воплощению? Почему эти стратегии не жизнеспособны?
09:25 Когда была создана модель межотраслевого баланса Николая Ведуты? Какова история создания?
17:45 Динамическая модель межотраслевого баланса Николая Ведуты была внедрена в экономическую структуру СССР?
21:18 По каким параметрам оценивали эффективность модели баланса вашего отца?
23:46 В чём конкурентные преимущества динамической модели межотраслевого баланса Николая Ведуты?
Существует ли связь модели межотраслевого баланса Николая Ведуты с недавно опубликованным исследованием А.С.Глушка "Кристалл роста"?
30:23 Для воплощения прекрасных стратегий развития нашей страны нужно, чтобы правящие структуры были лично заинтересованы в процветании государства и связывали с Россией своё будущее. Какие структуры наша страна должна развить? Достаточный ли уровень технологии для внедрения модели Николая Ведуты?
43:08 Каких технологий нам недостаёт, чтобы внедрить динамическую модель Николая Ведуты? Достаточно ли развита сфера компьютерной техники и искусственный интеллект?
54:08 Подведение итогов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qi-3h3F1R_I
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