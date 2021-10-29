Группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную Думу законопроект, предусматривающий штрафы до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток для обычных граждан и до 100 тыс. для юридических лиц за отождествление роли СССР и нацистской Германии в публичном поле. Документ размещен в электронной базе данных парламента РФ.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47, которая вводит ответственность за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Согласно законопроекту, в случае нарушения для граждан предусмотрен штраф от 1 тыс. рублей до 2 тыс. либо административный арест до 15 суток. Штраф для должностных лиц составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, сумма штрафа для юридических лиц варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект также предусматривает, что протоколы по этому правонарушению будут составлять должностные лица органов внутренних дел, должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции Единая Россия: Елена Ямпольская и Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает отождествлять цели и действия Советского Союза и нацистской Германии во время Второй мировой войны, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Законом в том числе запрещено приравнивать решения и действия руководства, командования и военных Советского Союза с решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих национал-социалистической Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете.

Документ был подготовлен во исполнение поручения президента по итогам заседания Совета при президенте России по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

По материалам ТАСС, РБК, РИА Новости