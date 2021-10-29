Палубный истребитель 5-го поколения J-35
Китай провел успешные испытания нового палубного истребителя 5-го поколения J-35. Машина была представлена на недавнем авиасалоне в Джухае.
Среди заявленных параметров – низкая заметность, усиленные шасси, складывающиеся крылья и т.д.
Эти машины должны быть использованы для комплектования палубной авиации 3-го китайского авианосца, который сейчас интенсивно достраивается.
Плюс палубный самолет ДРЛО Xian KJ-600. Также будет использоваться на 3-м авианосце.
Авианосец водоизмещением до 85 тыс. тонн должен быть спущен на воду уже в следующем году.
Прогресс работ на 23 октября.