Одежда в жизни человека имеет огромное значение. Это не только способ защиты тела от холода и зноя, и не только визитная карточка каждого. Это та часть нашей жизни, которая имеет глубочайший смысл.

Сегодня мы поговорим с Лубчинской Александрой о том, какое значение имеют некоторые составляющие женского гардероба. Подробнее разберëм суть подъюбника, нескольких фасонов верхних юбок; сарафанов и исподних рубах.

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