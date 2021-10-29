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Одежда-оберег в жизни женщины

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Одежда в жизни человека имеет огромное значение. Это не только способ защиты тела от холода и зноя, и не только визитная карточка каждого. Это та часть нашей жизни, которая имеет глубочайший смысл.

Сегодня мы поговорим с Лубчинской Александрой о том, какое значение имеют некоторые составляющие женского гардероба. Подробнее разберëм суть подъюбника, нескольких фасонов верхних юбок; сарафанов и исподних рубах.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ! 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1l6E74_53JU
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