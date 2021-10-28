Фото международного детского центра он выложил на своей странице в Instagram

Российский космонавт и уроженец Севастополя Антон Шкаплеров очень любит совмещать свою работу и фотографию. Таким образом он предлагает своим подписчикам в Instagram путешествовать вместе с ним. Покоритель космоса выкладывает фото разных островов, живописных гор, вулканов, городов, снятых с Международной космической станции. Космонавт кратко рассказывает об истории того или иного места и делится впечатлениями.

Последнее опубликованное фото на личной странице Антона — Крым. А точнее — международный детский центр «Артек». Это не первый раз, когда Антон публикует космические фото родных просторов, но на данный момент это вдвойне важно, ведь в МДЦ сейчас находится его младшая дочь.

«Пролетая над "Артеком", сделал фотоснимок, зная, что в этот момент на меня смотрит из лагеря моя дочь Кира. Она заранее была предупреждена о пролете Международной космической станции», — поделился Шкаплеров.

Кира является участницей туристической смены «Прекрасны вы, брега Тавриды!» и вместе с другими детьми получает новые знания о путешествиях, посещает мастер-классы и лекции, принимает участие в творческих, спортивных и праздничных событиях. Космонавт отметил, что дочери отдых очень нравится, и это неудивительно — «Артек» называют лучшим лагерем страны, куда мечтают поехать тысячи школьников. Здесь предлагают замечательные перспективы для развития и открывают новые таланты. Государство не жалеет средств на подрастающее поколение и устраивает ребятам комфортную жизнь в период нахождения в детском центре. В 2014 году во всём комплексе сделали ремонт жилых и общественных пространств. Теперь артековцы, сотрудники лагеря и гости живут в уютных комнатах, оснащённых удобной мебелью и всем необходимым. Здесь есть спортивные и развлекательные площадки, бассейны, водные горки и зоны отдыха. На всей территории детского центра работает Wi-Fi, чтобы была возможность в свободную минуту пообщаться с родителями или выложить фото с новыми друзьями в социальные сети. Для восполнения энергии, потраченной за день, ребят пять раз в день вкусно кормят в столовой работники профессионального комбината. На шведском столе можно выбрать любое блюдо по вкусу, а если ребёнок не наестся — добродушные повара всегда положат добавки. Рацион здесь здоровый и сбалансированный, поэтому дети в «Артеке» учатся следовать принципам правильного питания. На завтрак можно взять кашу, закуски, блюдо из яиц и напиток, на обед предлагают несколько вариантов супов, гарниры, свежие овощи, блюда из мяса и рыбы. Полдник лёгкий — кисломолочные продукты, фрукты, соки или молочные напитки. Без сладостей тоже не обошлось. На станции анимации повар готовит для детей венские вафли в режиме реального времени, также здесь можно взять зефир, пастилу, нарезанные фрукты и добавить капельку шоколада для вкуса из шоколадного фонтана.

Под постом Антона Шкаплерова некоторые родители отмечают, что их дети тоже сейчас находятся в лагере, а некоторые даже в одном отряде с Кирой. Также подписчики вспомнили свои юные годы и поделились с космонавтом воспоминаниями о поездках в «Артек».