Главная » Здоровье, Мировоззрение, Политика

Вакцинация от коронавируса: опасения и риски

116 1


Вышел свежий опрос ВЦИОМ на тему вакцинации и ковида.

ВЦИОМ представляет данные опроса россиян о вакцинации от коронавируса.

Две трети россиян (67%) в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом, 12% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, 7% пока не задумывались об этом, а 12% опрошенных сообщили, что они сами или их близкие уже переболели.

В период с февраля 2020 г. россияне более всего опасались заболеть коронавирусом в конце марта — начале апреля 2020 г. (80-81%). К августу 2020 г. доля опасающихся снизилась на 12 п.п. (69%), вновь увеличившись к октябрю 2020 г. (77%). После этого доля опасавшихся заболеть коронавирусом россиян постепенно снижалась, пока не достигла в марте 2021 г. 58%, сохраняясь с незначительными колебаниями до сентября 2021 г. (60%).

Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26-27% среди старшего поколения).

Почти такая же доля наших сограждан (73%) разделяет мнение, что призывать людей отказываться от прививки от ковида недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях. 22% не разделяют это мнение (27% среди 18-24-летних).

Более половины россиян (64%) согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (70-76% среди старшего поколения), 28% так не считают (38-40% среди молодежи).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vakcinacija-ot-koronavirusa-opasenija-i-riski – цинк

В общем, активные антипрививочники в существенном меньшинстве, но с другой стороны большинство граждан против всеобщей обязательной вакцинации и активные сторонники обязательной вакцинации для всех, также в меньшинстве. Вот такой вот парадокс отечественного бытия. Этот момент стоит учитывать для понимания того, почему власти ведут себя так непоследовательно и пытаются уместить оба этих фактора в своей деятельности и риторике по борьбе с эпидемией. Как уже ранее отмечалось, для властей тут нет однозначно хороших решений – они как правило вынуждены перебирать между плохими и очень плохими решениями. так как попытка пойти на поводу у одного из "меньшинств" означает противопоставить себя большей части общества в том или ином виде, что чревато последствиями. Поэтому решения будут и далее оставаться последовательно-половинчатыми. Поэтому обязательная вакцинация обязательна не для всех.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7170233.html
Метки: вциом, коронавирус, медицина, опросы, эпидемия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Кто-то строит нам новый мир», — последнее интервью Джульетто Кьеза о коронавирусе
Геннадий Онищенко: "Нынешняя пандемия коронавируса – это гибридная война..."
Сажать на иглу
Академик Владимир Сергиев: «ВОЗ - это не истина в последней инстанции»
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
В.Э. Багдасарян: Коронавирусный мир. Постпандемические модели
"К сожалению, умрет много людей"
О суверенности России
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12869 11857
    KT три часа назад

      Не для всех,просто лишим запретами всего(работы,учёбы,свободы передвижения,плюс штрафы),но оставим вам свободу выбора.Очень демократично,а главное честно.)))))))))))

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru